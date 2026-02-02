Ronaldusuz “Əl-Nəsr” Pro Liqada “Ər-Riyad”ı məğlub edib - VİDEO

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının 20-ci turunun “Ər-Riyad” və “Əl-Nəsr” arasında keçirilən oyunu başa çatıb.
Komandalar “Şahzadə Faysal bin Fəhd” stadionunda (Ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı) oynadılar. Qonaqlar 1:0 hesablı qələbəni qeyd ediblər.
40-cı dəqiqədə seneqallı hücumçu Sadio Mane “Əl-Nəsr”in yeganə qolunu vurub.
Hücumçu Kriştianu Ronaldu bu mövsüm ilk dəfə komandanın heyətinə daxil edilməyib. Daha əvvəl onun transfer siyasətindən narazılığına görə klub rəhbərliyinə qarşı oyunları boykot etməklə hədələdiyi bildirilmişdi.
“Əl-Nəsr” 46 xal qazandı və turnir cədvəlində birinci yerə yüksəlib. “Ər-Riyad” 12 xalla 15-ci yerdə qalır.