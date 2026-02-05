Ter Ştegen zədə aldıqdan sonra azarkeşlərə müraciət edib

“Jirona”nın qapıçısı Mark-Andre ter Ştegen bud əzələsindən aldığı zədədən sonra azarkeşlərə müraciət edib.
İdman.Biz bildirir ki, daha əvvəl mətbuatda alman qapıçının sağalmasının iki aya qədər çəkə biləcəyi yazılmışdı.
“Əksəriyyətiniz məni şəxsən tanımır, ona görə də sizinlə bir şey bölüşmək istəyirəm.
Mən pozitiv insanam. Həmişə bu münasibətdə olmuşam və bütün çətinliklərə baxmayaraq, həmişə buna sadiq qalmışam, amma bu, mənim üçün xüsusilə çətindir.
Ötən həftə sonu ən pis hadisə baş verdi: matç zamanı zədələndim. Yenicə Jironaya çatdım və orada ilk dəqiqədən isti və qonaqpərvərliklə qarşılandım. Komandanın bir hissəsi olmağı və ümumi məqsədimizə çatmağa kömək etməyi səbirsizliklə gözləyirdim.
İndi rolum tamamilə dəyişdi, amma komandaya dəstəyim sarsılmaz olaraq qalacaq. Bu, sadəcə əla oyunçu və məşqçi heyəti qrupu deyil; bu, bir ailə kimidir və mən onların dəstəyini və yaxınlığını əvvəldən hiss etmişəm.
İdmançılar üçün ən böyük sevinc yarışlardan - məşqdən və çıxışdan gəlir. Əməliyyat olunmağa qərar verdiyim üçün bütün bunları bir neçə ay təxirə salmalı olacağam.
Mən qayıdacağam”, Ter Stegen sosial media səhifəsində yazıb.
Ter Stegen yanvarın 21-də “Barselona”dan icarə əsasında “Jirona”ya keçib və iki oyunda – “Xetafe” (1:1) və “Ovyedo”ya (0:1) qarşı oynayıb.