6 Fevral 2026
AZ

Ter Ştegen zədə aldıqdan sonra azarkeşlərə müraciət edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 Fevral 2026 23:21
106
Ter Ştegen zədə aldıqdan sonra azarkeşlərə müraciət edib

“Jirona”nın qapıçısı Mark-Andre ter Ştegen bud əzələsindən aldığı zədədən sonra azarkeşlərə müraciət edib.
İdman.Biz bildirir ki, daha əvvəl mətbuatda alman qapıçının sağalmasının iki aya qədər çəkə biləcəyi yazılmışdı.

“Əksəriyyətiniz məni şəxsən tanımır, ona görə də sizinlə bir şey bölüşmək istəyirəm.

Mən pozitiv insanam. Həmişə bu münasibətdə olmuşam və bütün çətinliklərə baxmayaraq, həmişə buna sadiq qalmışam, amma bu, mənim üçün xüsusilə çətindir.

Ötən həftə sonu ən pis hadisə baş verdi: matç zamanı zədələndim. Yenicə Jironaya çatdım və orada ilk dəqiqədən isti və qonaqpərvərliklə qarşılandım. Komandanın bir hissəsi olmağı və ümumi məqsədimizə çatmağa kömək etməyi səbirsizliklə gözləyirdim.

İndi rolum tamamilə dəyişdi, amma komandaya dəstəyim sarsılmaz olaraq qalacaq. Bu, sadəcə əla oyunçu və məşqçi heyəti qrupu deyil; bu, bir ailə kimidir və mən onların dəstəyini və yaxınlığını əvvəldən hiss etmişəm.

İdmançılar üçün ən böyük sevinc yarışlardan - məşqdən və çıxışdan gəlir. Əməliyyat olunmağa qərar verdiyim üçün bütün bunları bir neçə ay təxirə salmalı olacağam.

Mən qayıdacağam”, Ter Stegen sosial media səhifəsində yazıb.

Ter Stegen yanvarın 21-də “Barselona”dan icarə əsasında “Jirona”ya keçib və iki oyunda – “Xetafe” (1:1) və “Ovyedo”ya (0:1) qarşı oynayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

"Mançester Yunayted"dən Luis Enrike həmləsi
11:59
Futbol

"Mançester Yunayted"dən Luis Enrike həmləsi

İngiltərə təmsilçisinin rəsmiləri ispaniyalı mütəxəssisi razı salmaq üçün Parisdə görüş keçirib
İkardinin aliment borcu 1 milyonu keçdi
10:59
Digər

İkardinin aliment borcu 1 milyonu keçdi

Vanda Nara ulduz futbolçunun öhdəliklərindən qaçdığını rəsmi şəkildə təsdiqləyib
Ramos əsrin ən yaxşısı seçildi
10:35
Futbol

Ramos əsrin ən yaxşısı seçildi

"Canal+" telekanalı 100 ən güclü oyunçunun siyahısını hazırlayıb
Madrid “Real”ının sabiq ulduzu özünə yeni klub tapıb
09:56
Futbol

Madrid “Real”ının sabiq ulduzu özünə yeni klub tapıb

Kolumbiyalı ulduz ABŞ-də çıxış edəcək
Braziliya yığmasının keçmiş oyunçusu: “Vinisius ortabab futbolçudur”
09:20
Dünya futbolu

Braziliya yığmasının keçmiş oyunçusu: “Vinisius ortabab futbolçudur”

Vinisius “Real Madrid”in heyətində bütün yarışlarda 33 oyuna çıxıb, səkkiz qol vurub
Zidan “Canal+” tərəfindən 21-ci əsrin ən yaxşı yarımmüdafiəçisi seçilib
08:05
Dünya futbolu

Zidan “Canal+” tərəfindən 21-ci əsrin ən yaxşı yarımmüdafiəçisi seçilib

Xavi üçüncü, Pirlo beşinci, Cerrard isə səkkizincidir
Dana Uayt UFC döyüşçüləri ilə müqavilə danışıqlarında iştirak etmədiyini bildirib
06:11
Dünya futbolu

Dana Uayt UFC döyüşçüləri ilə müqavilə danışıqlarında iştirak etmədiyini bildirib

Bir sıra keçmiş UFC döyüşçüləri liqaya qarşı məhkəmə iddiası qaldırıblar

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
5 Fevral 11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi