“Əl-Hilal” Benzemanın het-triki sayəsində “Əl-Ohdud”u darmadağın edib

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının 21-ci turunun “Əl-Ohdud” və “Əl-Hilal” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun Nəcrandakı “Prince Hathloul” stadionunda baş tutub. Oyun qonaqların 6:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
“Əl-Hilal”ın hücumçusu Kərim Benzema 31-ci dəqiqədə hesabı açıb. Benzema 60-cı dəqiqədə o, ikinci qolunu vurub. Dörd dəqiqə sonra fransız het-trikini edib. 70-ci dəqiqədə hücumçu Malkom qonaqların dördüncü qoluna imza atıb. Beş dəqiqə sonra yarımmüdafiəçi Salem Əl-Dovsari “Əl-Hilal” üçün daha bir qol vurub. 90+3-cü dəqiqədə Əl-Dovsari daha bir dəfə fərqlənib.
20 oyundan sonra “Əl-Hilal”ın 50 xalı var və birinci yerdədir. “Əl-Ohdud”un 10 xalı var və 17-ci yerdədir.