Liqa 1: “Strasbur” səfərdə xalsız qaldı - YENİLƏNİR

“Strasbur” Fransa Liqa 1-in 21-ci turunda səfərdə “Havr”a 1:2 hesabı ilə uduzub.
İdman.Biz xəbər verir ki, qonaqlar matçın böyük hissəsini azlıqda keçiriblər. 29-cu dəqiqədə İsmael Dukure birbaşa qırmızı vərəqə alıb.
Meydan sahiblərinə qələbəni Stefan Zaqadu (26) və İssa Sumarenin (54) qolları gətirib. “Strasbur”un heyətində isə Marsial Qodo 36-cı dəqiqədə fərqlənib.
Paralel görüşlərdə “Oser”lə “Paris” qolsuz heç-heçə edib.
“Anje” isə “Tuluza” üzərində 1:0 hesablı qələbə qazanıb. Oyunda yeganə qolu 89-cu dəqiqədə Lillian Raolisoa vurub.
Bu nəticələrdən sonra “Strasbur” 30 xalla turnir cədvəlində yeddinci pillədə qalıb. “Havr” isə xallarını 23-ə çatdıraraq 13-cü yerə yüksəlib. “Oser” 14 xalla 16-cı, “Paris” 22 xalla 15-ci, “Anje” 29 xalla doqquzuncu, “Tuluza” isə 30 xalla səkkizinci pillədə qərarlaşıb.
20:10
Liqa 1-in 21-ci turunda "Monako" səfərdə "Nitsa" ilə qarşılaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, görüş 0:0 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.
21 turdan sonra "Monako" 28 xalla turnir cədvəlinin 9-cu pilləsində qərarlaşıb. "Nitsa" isə 23 xalla 13-cü sıradadır.
Növbəti turda "Monako" öz meydanında "Nant"ı qəbul edəcək. "Nitsa" isə səfərdə "Lion"un qonağı olacaq.