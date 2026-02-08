Seriya A: "İnter"dən darmadağın - YENİLƏNİR + VİDEO

“İnter” İtaliya A Seriyasının 24-cü turunda səfərdə “Sassuolo”nu böyük hesabla məğlub edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma qonaqların 5:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Hesabı 11-ci dəqiqədə Yann Bissek açıb. 28-ci dəqiqədə Markus Tyuram fərqi artırıb. İkinci hissədə 50-ci dəqiqədə Lautaro Martines üçüncü qolu vurub. Bundan üç dəqiqə sonra Manuel Akanji dördüncü topu rəqib qapısından keçirib.
54-cü dəqiqədə meydan sahiblərinin yarımmüdafiəçisi Nemanya Matiç qırmızı vərəqə alaraq komandasını azlıqda qoyub. 85-ci dəqiqədə isə Luis Enrike yekun nəticəni müəyyənləşdirib – 0:5.
Qeyd edək ki, müdafiəçi Federiko Dimarko bu görüşdə üç məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Beləliklə, “İnter” 24 matçdan sonra 58 xal toplayaraq turnir cədvəlinin lideridir. “Sassuolo” isə 29 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb.
20:14
İtaliyanın "Leççe" klubu A Seriyasının 24-cü turunda doğma meydanda "Udineze"ni qəbul edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Ev sahiblərinin heyətində qolları beşinci dəqiqədə Omri Qandelman və 90-cı dəqiqədə Lamek Banda vurublar. Qonaqlarda isə penalti zərbəsini Omar Solet dəqiq yerinə yetirib.
Bu nəticədən sonra "Leççe" xallarını 21-ə çatdıraraq turnir cədvəlində 17-ci pilləyə yüksəlib. "Udineze" isə 32 xalla 9-cu sırada qərarlaşıb.
17:45
İtaliya A Seriyasının 24-cü turunda “Bolonya” və “Parma” komandaları arasında keçirilən görüşə qonaqlar 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.
“Bolonya” 22-ci dəqiqədən etibarən azlıqda oynayıb. 79-cu dəqiqədə “Parma” da azlıqda qalıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, matçda yeganə qol uzatma dəqiqələrində vurulub. “Parma”nın futbolçusu Kristian Ordonez fərqlənib.
Qələbədən sonra “Parma” xallarını 26-ya çatdıraraq 14-cü sıraya yüksəlib. “Bolonya” isə 30 xalla 10-cudur.