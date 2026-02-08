8 Fevral 2026
AZ

Super Liqa: “Beşiktaş”dan geridönüş, “Qalatasaray”dan səfərdə qələbəsi – YENİLƏNİB + VİDEO

Futbol
Xəbərlər
8 Fevral 2026 23:22
189
Super Liqa: “Beşiktaş”dan geridönüş, “Qalatasaray”dan səfərdə qələbəsi – YENİLƏNİB + VİDEO

“Beşiktaş” Türkiyə Super Liqasının 21-ci turunda doğma meydanda “Alanyaspor”la 2:2 hesablı heç-heçə edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, matça qonaqlar daha fəal başlayıblar. Doqquzuncu dəqiqədə Güven Yalçın cərimə meydanına girmədən sol ayaqla dəqiq zərbə vuraraq hesabı açıb. O, keçmiş komandasına vurduğu qoldan sonra sevinməyib.

16-cı dəqiqədə Alanya təmsilçisi üstünlüyü artırıb. Güven Yalçın fərqlənərək dubla imza atıb.

33-cü dəqiqədə “Beşiktaş”ın kapitan Orkun Kökçü penaltinin dəqiq yerinə yetirərək fərqi azaldıb. 54-cü dəqiqədə “Beşiktaş” Oh Hyun akrobatik zərbəsi ilə hesabı bərabərləşdirib - 2:2.

Beləliklə, “Beşiktaş” xallarının sayını 37-yə çatdıraraq beşinci pillədəki yerini qoruyub, “Alanyaspor” isə 23 xalla 10-cu pilləyə yüksəlib. Növbəti turda “Beşiktaş” səfərdə “Başakşehir” ilə qarşılaşacaq, “Alanyaspor” isə öz meydanında “Konyaspor”u qəbul edəcək.

20:41

Türkiyənin "Qalatasaray" klubu səfərdə “Çaykur Rizespor” üzərində inamlı qələbə qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Super Liqanın 21-ci turunda keçirilən görüşdə İstanbul təmsilçisi rəqibini 3:0 hesabı ilə məğlub edib.

Hesab 19-cu dəqiqədə açılıb. Barış Alper Yılmazın baş zərbəsi qapıçı Fofananın yanından keçərək tora daxil olub. 62-ci dəqiqədə Barış Alperin sağ cinahdan ötürməsini Yunus Akgün havada başla tamamlayıb. 73-cü dəqiqədə fərq üç topa çatıb. Noa Lanqın pasından sonra Viktor Osimhen müdafiəçilərdən sıyrılıb, qapıçını aldadaraq dar bucaqdan dəqiq zərbə vurub.

Xallarını 52-yə yüksəldən İstanbul klubu turnir cədvəlinin zirvəsində yer almaqda davam edir. Rize təmsilçisi isə 20 xalla 12-cidir.

Növbəti turda “Qalatasaray” öz meydanında “Eyüpspor” ilə üz-üzə gələcək. “Çaykur Rizespor” isə səfərdə “Gənclərbirliyi” ilə qarşılaşacaq.

18:43

Türkiyə Super Liqasının 21-ci turunda "Eyüpspor" ilə "Başakşehir" arasında keçirilən qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Başakşehir” rəqibini 2:1 hesabı ilə məğlub edərək məğlubiyyətsiz oyunlar seriyasını səkkiz matça çatdırıb.

Qalib komandaya üstünlüyü 14-cü dəqiqədə Davie Zelke gətirib. 53-cü dəqiqədə Eldor Şomurodov fərqi artırıb. Meydan sahiblərinin yeganə qolu isə 90+3-cü dəqiqədə Umut Bozokdan gəlib.

Bu nəticədən sonra Nuri Şahinin rəhbərlik etdiyi kollektiv xallarını 33-ə yüksəldib. "Eyüpspor" isə 18 xalla qalıb.

Növbəti turda "Başakşehir" öz meydanında "Beşiktaş"ı qəbul edəcək, "Eyüpspor" isə səfərdə "Qalatasaray"la üz-üzə gələcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Seriya A: "İnter"dən darmadağın - YENİLƏNİR + VİDEO
23:03
Futbol

Seriya A: "İnter"dən darmadağın - YENİLƏNİR + VİDEO

Federiko Dimarko bu görüşdə üç məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb
Bundesliqa: Keyn və Diasdan şou – YENİLƏNİB + VİDEO
22:52
Futbol

Bundesliqa: Keyn və Diasdan şou – YENİLƏNİB + VİDEO

“Bavariya” beş qolla darmadağın etdi
Premyer Liqa: “Şəhərlilər” “Enfild”i susdurdu – YENİLƏNİB + VİDEO
22:41
Futbol

Premyer Liqa: “Şəhərlilər” “Enfild”i susdurdu – YENİLƏNİB + VİDEO

“Siti” son dəqiqələrdə dönüş etdi
Liqa 1: “Strasbur” səfərdə xalsız qaldı - YENİLƏNİR
22:34
Futbol

Liqa 1: “Strasbur” səfərdə xalsız qaldı - YENİLƏNİR

Qonaqlar matçın böyük hissəsini azlıqda keçiriblər
La Liqa: Altı qollu şou və üstünlükdən istifadə - YENİLƏNİR
21:30
Futbol

La Liqa: Altı qollu şou və üstünlükdən istifadə - YENİLƏNİR

Bilbao təmsilçisi azlıqda qalan rəqibini üstələdi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub

Ən çox oxunanlar

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 Fevral 02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
6 Fevral 03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub