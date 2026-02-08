Super Liqa: “Beşiktaş”dan geridönüş, “Qalatasaray”dan səfərdə qələbəsi – YENİLƏNİB + VİDEO

“Beşiktaş” Türkiyə Super Liqasının 21-ci turunda doğma meydanda “Alanyaspor”la 2:2 hesablı heç-heçə edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, matça qonaqlar daha fəal başlayıblar. Doqquzuncu dəqiqədə Güven Yalçın cərimə meydanına girmədən sol ayaqla dəqiq zərbə vuraraq hesabı açıb. O, keçmiş komandasına vurduğu qoldan sonra sevinməyib.
16-cı dəqiqədə Alanya təmsilçisi üstünlüyü artırıb. Güven Yalçın fərqlənərək dubla imza atıb.
33-cü dəqiqədə “Beşiktaş”ın kapitan Orkun Kökçü penaltinin dəqiq yerinə yetirərək fərqi azaldıb. 54-cü dəqiqədə “Beşiktaş” Oh Hyun akrobatik zərbəsi ilə hesabı bərabərləşdirib - 2:2.
Beləliklə, “Beşiktaş” xallarının sayını 37-yə çatdıraraq beşinci pillədəki yerini qoruyub, “Alanyaspor” isə 23 xalla 10-cu pilləyə yüksəlib. Növbəti turda “Beşiktaş” səfərdə “Başakşehir” ilə qarşılaşacaq, “Alanyaspor” isə öz meydanında “Konyaspor”u qəbul edəcək.
20:41
Türkiyənin "Qalatasaray" klubu səfərdə “Çaykur Rizespor” üzərində inamlı qələbə qazanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Super Liqanın 21-ci turunda keçirilən görüşdə İstanbul təmsilçisi rəqibini 3:0 hesabı ilə məğlub edib.
Hesab 19-cu dəqiqədə açılıb. Barış Alper Yılmazın baş zərbəsi qapıçı Fofananın yanından keçərək tora daxil olub. 62-ci dəqiqədə Barış Alperin sağ cinahdan ötürməsini Yunus Akgün havada başla tamamlayıb. 73-cü dəqiqədə fərq üç topa çatıb. Noa Lanqın pasından sonra Viktor Osimhen müdafiəçilərdən sıyrılıb, qapıçını aldadaraq dar bucaqdan dəqiq zərbə vurub.
Xallarını 52-yə yüksəldən İstanbul klubu turnir cədvəlinin zirvəsində yer almaqda davam edir. Rize təmsilçisi isə 20 xalla 12-cidir.
Növbəti turda “Qalatasaray” öz meydanında “Eyüpspor” ilə üz-üzə gələcək. “Çaykur Rizespor” isə səfərdə “Gənclərbirliyi” ilə qarşılaşacaq.
18:43
Türkiyə Super Liqasının 21-ci turunda "Eyüpspor" ilə "Başakşehir" arasında keçirilən qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Başakşehir” rəqibini 2:1 hesabı ilə məğlub edərək məğlubiyyətsiz oyunlar seriyasını səkkiz matça çatdırıb.
Qalib komandaya üstünlüyü 14-cü dəqiqədə Davie Zelke gətirib. 53-cü dəqiqədə Eldor Şomurodov fərqi artırıb. Meydan sahiblərinin yeganə qolu isə 90+3-cü dəqiqədə Umut Bozokdan gəlib.
Bu nəticədən sonra Nuri Şahinin rəhbərlik etdiyi kollektiv xallarını 33-ə yüksəldib. "Eyüpspor" isə 18 xalla qalıb.
Növbəti turda "Başakşehir" öz meydanında "Beşiktaş"ı qəbul edəcək, "Eyüpspor" isə səfərdə "Qalatasaray"la üz-üzə gələcək.