Azərbaycan Premyer Liqası: "Sumqayıt" "Zirə" ilə qarşılaşacaq

Misli Premyer Liqasının 19-cu turu çərçivəsində günün ikinci qarşılaşması Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, "Sumqayıt" doğma meydanda "Zirə"ni qəbul edəcək.
Qarşılaşma saat 18:30-da başlayacaq.
Misli Premyer Liqası
İkinci dövrə, 19-cu tur
8 fevral
16:00. “Sabah” - “Araz Naxçıvan”
Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Rahil Ramazanov, Teymur Teymurov, Alik Yunusov.
VAR: Rauf Cabarov.
AVAR: Kamran Əliyev.
Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.
AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu.