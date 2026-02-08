8 Fevral 2026
AZ

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sumqayıt" "Zirə" ilə qarşılaşacaq

Futbol
Xəbərlər
8 Fevral 2026 10:17
76
Misli Premyer Liqasının 19-cu turu çərçivəsində günün ikinci qarşılaşması Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, "Sumqayıt" doğma meydanda "Zirə"ni qəbul edəcək.

Qarşılaşma saat 18:30-da başlayacaq.

Misli Premyer Liqası
İkinci dövrə, 19-cu tur
8 fevral
16:00. “Sabah” - “Araz Naxçıvan
Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Rahil Ramazanov, Teymur Teymurov, Alik Yunusov.
VAR: Rauf Cabarov.
AVAR: Kamran Əliyev.
Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.
AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.

Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu.

İdman.Biz
