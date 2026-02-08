8 Fevral 2026
Dünyanın ən böyüyü olacaq arena tikilir - FOTO

8 Fevral 2026 12:28
Dünyanın ən böyüyü olacaq arena tikilir - FOTO

Vyetnamın paytaxtı Hanoyun cənub kənarında inşa ediləcək “Trong Donq” stadionu qlobal idman ictimaiyyətinin diqqətini çəkib.

İdman.Biz xəbər verir ki, futbol üçün nəzərdə tutulan arena 135 min tamaşaçı tutumu ilə dünyanın ən böyük stadionu statusunu əldə etməyi hədəfləyir. Layihədə açılıb-bağlanan dam, hərəkətli meydança və qabaqcıl texnoloji həllər nəzərdə tutulub.

Memarlıq baxımından kompleks ölkənin qədim mədəniyyətinin əsas rəmzlərindən sayılan Donqşon tunc nağaralarından ilhamlanacaq. Fasadda isə lak quşu motivləri istifadə ediləcək. Bu görünüş stadionun Hanoyun yeni memarlıq simvollarından birinə çevrilməsi üçün düşünülüb.

Arena nəhəng Olimpiya İdman Şəhərciyi meqalayihəsinin mərkəzi hissəsi olacaq. Layihə çərçivəsində 750 minədək sakinin yaşaması planlaşdırılan yeni yaşayış və idman rayonu, ticarət mərkəzləri, hotellər, restoranlar, xəstəxana və nəqliyyat infrastrukturu yaradılacaq. Əlavə olaraq su idmanı mərkəzi və kibersport obyekti də tikiləcək.

İnvestisiyanın dəyərinin 35 milyard dollardan çox olduğu bildirilir. Stadionun 2028-ci ilin avqustunda, bütün meqalayihənin isə 2035-ci ildə tam başa çatdırılması planlaşdırılır.

