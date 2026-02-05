6 Fevral 2026
AZ

Olimpiadada fövqəladə hadisə - FOTO

Olimpiada-2026
Xəbərlər
5 Fevral 2026 14:52
125
Olimpiadada fövqəladə hadisə - FOTO

Qış Olimpiya Oyunlarında ciddi insident yaşanıb. Kanadanı təmsil edən tanınmış snoubordçu Mark Makmorris məşq zamanı zədələnib.

İdman.Biz xəbər verir ki, üçqat Olimpiya bürünc mükafatçısı biq-eyr üzrə məşq zamanı yıxılıb. Hadisədən sonra idmançı ayağa qalxa bilməyib və dərhal xərəkdə kənarlaşdırılıb.

Məlumata görə, Kanadanın nümayəndə heyətinin tibbi heyəti Mark Makmorrise yerində ilkin tibbi yardım göstərib. Snoubordçunun aldığı zədənin nə dərəcədə ciddi olduğu barədə hələlik rəsmi məlumat verilməyib.

Qeyd edək ki, Mark Makmorris snoubord tarixinin ən titullu idmançılarından biri hesab olunur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Olimpiadaya bir neçə saat qalmış ağır qəza: Avstriyalı xizəkçi üz üstə yerə düşdü - FOTO/VİDEO
11:47
Olimpiada-2026

Olimpiadaya bir neçə saat qalmış ağır qəza: Avstriyalı xizəkçi üz üstə yerə düşdü - FOTO/VİDEO

Avstriyalı xizəkçi qəza yaşadı
Makrondan Olimpiya Oyunlarının açılışına qatılmamaq üçün gülməli səbəb
11:23
Olimpiada-2026

Makrondan Olimpiya Oyunlarının açılışına qatılmamaq üçün gülməli səbəb

Fransa prezidenti ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens ilə eyni tribunada əyləşmək istəmir
Tramplinlə tullanmada ağlasığmaz fırıldaq ifşa olundu
10:08
Olimpiada-2026

Tramplinlə tullanmada ağlasığmaz fırıldaq ifşa olundu

Ümumdünya Antidopinq Agentliyi məsələyə müdaxilə edib
Bu gün İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçiriləcək - VİDEO
09:08
Olimpiada-2026

Bu gün İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçiriləcək - VİDEO

İlk Olimpiya tədbirləri 4 fevralda qarışıq cütlüklərin kerlinq turniri ilə başlayıb
Qış Olimpiadasında Azərbaycan iki növdə təmsil olunacaq
5 Fevral 20:05
Olimpiada-2026

Qış Olimpiadasında Azərbaycan iki növdə təmsil olunacaq

Oyunlarda 3 minə yaxın idmançı mübarizə aparacaq
2026-cı il Olimpiya Oyunlarının açılış mərasiminə 10.000 bilet satılmamış qalır
5 Fevral 05:10
Olimpiada-2026

2026-cı il Olimpiya Oyunlarının açılış mərasiminə 10.000 bilet satılmamış qalır

Təşkilat Komitəsi stadion boş qalmasın deyə, 2 bileti birinin qiymətinə satır

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
5 Fevral 11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi