2026-cı il Qış Olimpiadasının açılış oyunları başladıqdan beş dəqiqə sonra dayandırılıb

Fevralın 4-də 2026-cı il Qış Olimpiya Oyunlarının yarış proqramına start verilib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, birinci turun qrup mərhələsinin oyunları çərşənbə axşamı körlinqdə keçirilib.
Lakin, “Kortina d'Ampezzo” arenasında elektrikin kəsilməsi səbəbindən oyunlar başladıqdan təxminən beş dəqiqə sonra dayandırılıb. Qısa fasilədən sonra oyunlar yenidən başladılıb.
İsveç və Cənubi Koreya, Böyük Britaniya və Norveç, Çexiya və Kanada, eləcə də Estoniya və İsveçrə komandaları qarışıq qoşa yarış üçün buz meydançasına çıxıblar.
Xatırladaq ki, 2026-cı il Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi fevralın 6-da Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.