Roma Papası dünya liderlərini Qış Olimpiadası ərəfəsində atəşkəsə çağırıb

Papa XIV Lev dünya liderlərini İtaliyada keçiriləcək Olimpiya Oyunlarından sülhün katalizatoru kimi istifadə etməyə çağırıb.
İdman.Biz bildirir ki, Qış Olimpiya Oyunları 6-22 fevral tarixlərində İtaliyanın Milan və Kortina d'Ampezzo şəhərlərində keçiriləcək. Ümumilikdə 116 medal uğrunda mübarizə aparılacaq.
“İki qonşu ölkə olan Kuba ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında artan gərginlik barədə dərin narahatedici xəbərlər aldım. Kuba yepiskoplarının mesajını təkrarlayıram, bütün məsul tərəfləri zorakılıqdan və Kuba xalqının əzablarını artıra biləcək hər hansı bir hərəkətdən qaçınmaq üçün səmimi və effektiv dialoqu təşviq etməyə dəvət edirəm”, - deyə Papa sosial media səhifəsində yazıb.