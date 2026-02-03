5 Fevral 2026
Azərbaycan Qış Olimpiadasına yola düşür - tarix bəlli oldu

3 Fevral 2026 13:08
Azərbaycanın XXV Qış Olimpiya Oyunlarında iştirak edəcək nümayəndə heyətinin İtaliyaya yola düşəcəyi tarix bəlli olub.

Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) mətbuat katibi Murad Fərzəliyev İdman.Biz açıqlamasında bildirib ki, nümayəndə heyəti fevralın 5-də İtaliyaya yola düşəcək.

Azərbaycan komandasının şef de-missionu MOK-un xarici əlaqələr idarəsinin müdiri Anar Bağırov olacaq. Qeyd edək ki, Anar Bağırov tanınmış sambo və cüdo mütəxəssisi Natiq Bağırovun oğludur.

Qeyd edək ki, Milan və Kortina-d’Ampezzo şəhərlərinin ev sahibliyi edəcəyi XXV Qış Olimpiya Oyunları körlinq yarışları ilə start götürəcək. Açılış mərasimi fevralın 6-da keçiriləcək, oyunlara isə fevralın 22-də yekun vurulacaq.

Xatırladaq ki, Azərbaycan Olimpiadada dağ xizəyində Anastasiya Papatoma, fiqurlu konkisürmədə isə Vladimir Litvintsev tərəfindən təmsil olunacaq. Fiqurlu konkisürmə yarışları fevralın 6-da, dağ xizəyi üzrə mübarizə isə fevralın 7-də başlayacaq. Gender bərabərliyi prinsipinə uyğun olaraq, açılış və bağlanış mərasimlərində Azərbaycan bayrağını hər iki idmançı daşıyacaq.

