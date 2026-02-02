5 Fevral 2026
AZ

İşsiz qaldığını iddia edən Nizami Paşayevlə bağlı federasiyadan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA - YENİLƏNİB

Ağırlıqqaldırma
Xəbərlər
2 Fevral 2026 18:40
441
İşsiz qaldığını iddia edən Nizami Paşayevlə bağlı federasiyadan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

İkiqat dünya çempionu Nizami Paşayevin bütün təcrübəsinə baxmayaraq, niyə Azərbaycan milli komandasının məşqçi heyətində işləyə bilmədiyini başa düşməməsi barədə İdman.Biz-ə verdiyi şərhə cavab olaraq, Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyası redaksiyamızla əlaqə saxlayıb.

“Birincisi, Nizami Paşayevi ad günü münasibətilə təbrik edir, ona can sağlığı və uğurlar arzulayırıq. O, milli ağır atletikamızın qürurudur və biz ona səlahiyyətimiz daxilində olan hər hansı bir məsələnin həllində kömək etməyə hazırıq.

İkincisi, qeyd etmək istərdik ki, Paşayev 2008-ci ildə Pekində keçirilən Olimpiya Oyunları zamanı götürülmüş “B” nümunəsində dopinq aşkarlandığına görə Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyası tərəfindən diskvalifikasiya edilib. Bəli, qərar səkkiz il sonra - 2016-cı ildə elan edilib və Nizami 2009-cu ildə idman karyerasına son qoysa da, səkkiz il müddətinə diskvalifikasiya edilib. Amma fakt budur ki, əfsanəvi idmançımız bu barədə Beynəlxalq Federasiyaya məlumat verməyib və buna görə də bu diskvalifikasiya hələ qüvvəyə minməyib.

Üçüncüsü, keçən il onun adından Beynəlxalq Federasiyaya və Ümumdünya Antidopinq Komitəsinə diskvalifikasiya müddətinin ləğvi üçün sorğu təqdim etdik və onun hansı cavab aldığını bilmirik. Ən azından, o, bizə bu barədə heç nə deməyib. Buna görə də, Paşayevin xidmətlərindən nə məşqçi, nə də federasiya işçisi kimi istifadə edə bilmərik”, - deyə Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasından bildirilib.

16:25

Bu gün Azərbaycanın ən titullu ağır atletlərindən biri olan Nizami Paşayev 45 yaşını qeyd edir. İkiqat dünya çempionu hazırda milli komandanın heyətində yer almır.

İdman.Biz 45 yaşını tamamlayan Nizami Paşayevlə əlaqə saxlayaraq əfsanəvi idmançının bu günü ilə maraqlanıb.

Söhbətin əvvəlində Nizami Paşayev bildirib ki, hazırda məşq edirəm, amma bu sırf artıq çəki ilə mübarizə aparmaq üçün lazımdır.

“Çünki 45 yaşımda bir az artıq çəki yığmışam. Əgər bu olmasaydı, ağır atletika zalını kilometr uzaqdan dolanardım. Gördüyüm qədəri ilə, məşqçi kimi əldə etdiyim uğurlar bu günə qədər heç kimə lazım deyil. Halbuki indiki məşqçilərin bir çoxu mənim yetirmələrimdir. Sinqapurda Yeniyetmələrin Olimpiya Oyunlarında mənim rəhbərliyim altında çempion olan Nicat Rəhimovdan tutmuş, hazırda yığmanın bir nömrəsi sayılan Dadaş Dadaşbəyliyə qədər. O, 2021-ci ilə qədər mənim yanımda məşq edib. Həmin il Moskvada keçirilən böyüklər arasında Avropa çempionatında ilk dəfə medal qazanmışdı. Amma görünür, federasiyamız bunu fərqli qiymətləndirir və milli komandada mənə yer tapılmadı. İndi isə doğma idman növümdə tələbat olmadığı üçün ailəmi dolandırmaq məqsədilə tamamilə başqa işlə məşğul olmağa məcburam", - deyə Nizami Paşayev bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

1972-ci il Olimpiya çempionu Muxarbi Kirjinov vəfat edib
11 Yanvar 17:00
Ağırlıqqaldırma

1972-ci il Olimpiya çempionu Muxarbi Kirjinov vəfat edib

Ağır atletika üzrə əfsanə 77 yaşında dünyasını dəyişib
“Hafiz Süleymanov utanmadan yalan danışır” - Vahid Nəzərovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
8 Yanvar 12:00
Ağırlıqqaldırma

“Hafiz Süleymanov utanmadan yalan danışır” - Vahid Nəzərovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Sabiq baş məşqçi keçmiş ağır atletin açıqlamasına qarşı çıxış edib
“Hələ də niyə SSRİ-dən Türkiyəyə qaçdığımı bilmirəm” - Hafiz Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
7 Yanvar 15:12
Ağırlıqqaldırma

“Hələ də niyə SSRİ-dən Türkiyəyə qaçdığımı bilmirəm” - Hafiz Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

Ağır atletika üzrə dünya çempionu olmuş ilk azərbaycanlı həyatında baş vermiş qalmaqallı hadisələrdən danışıb
Dadaş Dadaşbəyli: “Məşqçi dedi ki, məndən idmançı olar” - VİDEO
6 Yanvar 10:24
Ağırlıqqaldırma

Dadaş Dadaşbəyli: “Məşqçi dedi ki, məndən idmançı olar” - VİDEO

Avropa çempionu 2025-ci ili Azərbaycan ağır atletikası üçün ən uğurlu illərdən biri hesab edir
“Mən sadəcə yarış meydanına qayıtmaq yox, çempion olmaq istəyirəm” - Asxab Kalayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
29 Dekabr 2025 15:25
Ağırlıqqaldırma

“Mən sadəcə yarış meydanına qayıtmaq yox, çempion olmaq istəyirəm” - Asxab Kalayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Asxab Kalayev yeddi il əvvəlki uğurumu təkrarlamaq istəyir
Firdovsi Umudov: “Ağırlıqqaldıranlarımız 2025-ci ildə beynəlxalq yarışlarda 31 medal qazanıblar”
25 Dekabr 2025 17:21
Ağırlıqqaldırma

Firdovsi Umudov: “Ağırlıqqaldıranlarımız 2025-ci ildə beynəlxalq yarışlarda 31 medal qazanıblar”

O, mükafatların səkkizinin qızıl, 15-nin gümüş, səkkizinin bürünc olduğunu söyləyib

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 03:18
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Əl-Nəsr”in mətbuat konfransı keçirməkdən imtina etməsi məşqçiyə 6700 avrodan çox başa gələ bilər
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq