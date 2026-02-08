Əsasnamə “Neftçi” - “Qarabağ” oyununun təxirə salınmasına icazə verirmi?

Bir neçə gündür ki, istər mediada, istərsə də sosial şəbəkələrdə “Neftçi”- “Qarabağ” oyununun təxirə salınması ilə bağlı müzakirələr gedir.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Qarabağ” UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində “Nyukasl”a qarşı keçiriləcək səfər matçına yaxşı hazırlaşmaq üçün PFL-ə müraciəti “Neftçi” tərəfindən qəbul edilməyib. “Neftçi” klubunun “Qarabağı”ın təklifinə "yox" deməsi müəyyən etirazlara səbəb olub.
Həmçinin, PFL-in əsasnaməsində də matçların təxirə salınması ilə bağlı maddələrin olması qabardılır. PFL-in əsasnaməsində bu məsələ ilə bağlı müəyyən bəndlərin yer alması barədə sportinfo.az məlumat yayıb.
Belə ki, matç əgər bir gün təxirə salınırsa, buna heç bir tərəf etiraz edə bilməz. Yox, əgər matçın vaxtı qeyri-müəyyən müddətə dəyişirsə, bu zaman hər iki tərəfin razılığı olmalıdır.
PFL-in əsasnaməsindəki həmin maddələri təqdim edirik:
“Neftçi” – “Qarabağ” görüşü fevralın 21-i saat 19:00-da keçiriləcək.
Çempionlar Liqasının pley-offunun cavab görüşü çərçivəsindəki “Nyukasl” – “Qarabağ” görüşü isə 24 fevral, saat 23:59-da oynanılacaq.