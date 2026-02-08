8 Fevral 2026
Bu gün keçiriləcək oyunların TV AFİŞASI

Futbol
Xəbərlər
8 Fevral 2026 12:00
İdman.Biz 8 fevral tarixində telekanallarda canlı yayımlanacaq futbol oyunlarının siyahısını təqdim edir:

Misli Premyer Liqası
16:00 “Sabah” – “Araz Naxçıvan” (CBC Sport)
18:30 “Sumqayıt” – “Zirə” (CBC Sport)

Türkiyə, Superliqa
15:30 “Eyüpspor” – “Başakşehir” (beIN Sport 2)
18:00 “Konyaspor” – “Göztepe” (beIN Sport 2)
18:00 “Rizespor” – “Qalatasaray” (beIN Sport 1)
21:00 “Beşiktaş” – “Alanyaspor” (beIN Sport 1)

İngiltərə, Premyer Liqa
18:00 “Brayton” – “Kristal Palas” (Setanta Sport, beIN Sport 3)
20:30 “Liverpul” – “Mançester Siti” (Setanta Sport, beIN Sport 3)

İspaniya, La Liqa
17:00 “Alaves” – “Xetafe” (Setanta Sport)
19:15 “Atletik” – “Levante” (Setanta Sport, beIN Sport 2)
21:30 “Atletiko” – “Real Betis” (Setanta Sport)
23:59 “Valensiya” – “Real Madrid” (İdman TV, Setanta Sport, beIN Sport 2)

İtaliya, Seriya A
15:30 “Bolonya” – “Parma” (Setanta Sport)
18:00 “Leççe” – “Udineze” (beIN Sport 3)
21:00 “Sassuolo” – “İnter” (beIN Sport 3)
23:45 “Yuventus” – “Latsio” (Setanta Sport)

Almaniya, Bundesliqa
18:30 “Köln” – “Leypsiq” (Setanta Sport +)
20:30 “Bavariya” – “Hoffenhaym” (Setanta Sport +)

Fransa, Liqa 1
18:00 “Nitsa” – “Monako” (beIN Sport 4)
20:15 “Oser” – “Paris” (beIN Sport MAX 2)
20:15 “Havr” – “Strasbur” (beIN Sport 4)
20:15 “Anje” – “Tuluza” (beIN Sport 4)
23:45 PSJ – Marsel (Setanta Sport, beIN Sport 4)

İdman.Biz
