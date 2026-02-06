Bu gün İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçiriləcək - VİDEO

Bu gün İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarışlar Milan və Kortina d Ampezzo şəhərlərində təşkil olunacaq.
İlk Olimpiya yarışlarına fevralın 4-də qarışıq cütlüklərin kerlinq turniri ilə start verilib. Qadınlar arasında xokkey üzrə turnir isə fevralın 5-dən etibarən keçirilir. Qış Olimpiya Oyunlarının rəsmi açılış mərasimi fevralın 6-da Milanda yerləşən “San-Siro” stadionunda baş tutacaq və Bakı vaxtı ilə saat 23:26-da başlayacaq. (Yerli vaxtla 20:26-da. Buna səbəb simvolik olaraq 2026-cı ili göstərməkdir.)
İtaliyada 16 idman növü üzrə 116 medal uğrunda mübarizə baş tutacaq ki, bu da əvvəlki Olimpiada, 2022-ci il Pekin Oyunlarından yeddi medal çoxdur. Skeleton növü üzrə qarışıq komanda yarışları, sərbəst xizəksürmə üzrə kişilər və qadınlar arasında “moğul” yarışları və digər növlər əlavə edilib, lakin dağ xizəyi üzrə qarışıq komanda yarışları keçirilməyəcək. Xizək alpinizmi Olimpiya proqramında kişilər və qadınlar sprintləri, eləcə də komanda yarışlarını əhatə edən yeni yarışdır.
Qeyd edək ki, 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarında Azərbaycanı milli komandamızın üzvləri Vladimir Litvintsev fiqurlu konkisürmə yarışlarında, Anastasiya Papatoma isə dağ xizəyinin slalom növündə təmsil edəcəklər.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Olimpiadaya bir neçə saat qalmış ağır qəza: Avstriyalı xizəkçi üz üstə yerə düşdü - FOTO/VİDEO
Avstriyalı xizəkçi qəza yaşadı
Makrondan Olimpiya Oyunlarının açılışına qatılmamaq üçün gülməli səbəb
Fransa prezidenti ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens ilə eyni tribunada əyləşmək istəmir
Tramplinlə tullanmada ağlasığmaz fırıldaq ifşa olundu
Ümumdünya Antidopinq Agentliyi məsələyə müdaxilə edib
Qış Olimpiadasında Azərbaycan iki növdə təmsil olunacaq
Oyunlarda 3 minə yaxın idmançı mübarizə aparacaq
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər
Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq