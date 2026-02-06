7 Fevral 2026
Norveçə ağır zərbə: Olimpiya çempionu starta çıxmaya bilər

Olimpiada-2026
6 Fevral 2026 13:42
2022-ci il Pekin Olimpiadasının çempionu və üçqat dünya çempionu Erik Valnesin 2026 Qış Olimpiya Oyunlarında iştirakı sual altına düşüb.

İdman.Biz "VG" nəşrinə istinadla xəbər verir ki, norveçli xizəkçi soyuqdəymə səbəbindən fevralın 5-də keçirilən məşqlərə və mətbuat konfransına qatıla bilməyib.

Valnes Norveçin komanda sprinti üçün əsas heyətinə daxil edilsə də, hazırda onun vəziyyəti qeyri-müəyyəndir. Norveç yığmasının baş məşqçisi Arild Monsen məsələ ilə

bağlı narahatlığını gizlətməyib:

"Bu, çox üzücüdür. Belə bir vəziyyətdən qaçmağa çalışsaq da, 100 faiz sığortalanmaq mümkün deyil. Onun üçün çox heyfslənirəm".

Hazırda Valnes yüngül məşqlərlə kifayətlənir və hələ ki Olimpiya kəndinə gəlməyib.

Qeyd edək ki, Norveç heyətində Yohannes Klebo, Oskar Opstad Vike və Harald Amundsen yer alıb. Erik Valnesi əvəz edə biləcək ehtiyat iştirakçı isə Mattis Stenşaqendir.

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Reper Snup Doqq 2026-cı il Olimpiadasında körlinqdə qüvvəsini sınayıb
6 Fevral 23:01
Olimpiada-2026

Reper Snup Doqq 2026-cı il Olimpiadasında körlinqdə qüvvəsini sınayıb - FOTO

Snup Doqq Olimpiya Oyunlarında ABŞ-ın fəxri məşqçisi seçilib
Açılış mərasiminə maraq gözləniləndən az olub
6 Fevral 18:57
Olimpiada-2026

Açılış mərasiminə maraq gözləniləndən az olub

Milan-2026 Qış Olimpiya Oyunlarının əsas tədbiri üçün minlərlə bilet satılmayıb
Olimpiya məşəlini Zlatan İbrahimoviç daşıyıb - FOTO/VİDEO
6 Fevral 16:16
Olimpiada-2026

Olimpiya məşəlini Zlatan İbrahimoviç daşıyıb - FOTO/VİDEO

"Milan"ın əfsanəsi qış oyunlarının ən diqqətçəkən simalarından biri olub
Azərbaycan Qış Olimpiya Oyunları 2026-da: iki idmançı ilə təmsil olunuruq və hələlik medal şansımız yoxdur - İDMAN.BİZ-in İCMALI
6 Fevral 16:04
Olimpiada-2026

Azərbaycan Qış Olimpiya Oyunları 2026-da: iki idmançı ilə təmsil olunuruq və hələlik medal şansımız yoxdur - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Azərbaycanda Qış Olimpiya Oyunlarında ölkəni təmsil edən idmançıların sayının artması üçün artıq müəyyən ilkin şərtlər formalaşmaqdadır
Yaponiyalı idmançı Olimpiya kəndindən narazıdır
6 Fevral 15:37
Olimpiada-2026

Yaponiyalı idmançı Olimpiya kəndindən narazıdır

Tatsuya Sinama "Milan-2026"nın keçirildiyi ərazidə gecələr çölə çıxmağın təhlükəli olduğunu bildirib
Ermənistan idmançılarından Olimpiya Oyunlarında SEPARATÇI ADDIM - MOK HƏRƏKƏTƏ KEÇDİ + YENİLƏNİB
6 Fevral 15:07
Olimpiada-2026

Ermənistan idmançılarından Olimpiya Oyunlarında SEPARATÇI ADDIM - MOK HƏRƏKƏTƏ KEÇDİ + YENİLƏNİB

Onlar bu proqramın xüsusi olaraq hazırlandığını bildiriblər

