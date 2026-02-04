“Fənərbağça” N'Qolo Kantenin transferi barədə məlumat verib - YENİLƏNİB + FOTO

“Fənərbağça” fransız futbolcu N'Qolo Kante ilə 2,5 illik müqavilə bağlandığını bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, klub bu barədə Türkiyə Futbol Federsiyasına məlumat verib.
Daha öncə fransalının “Əl-İttihad”la müqaviləsinin ləğv olunduğu barədə məlumat yayılıb.
Eyni zamanda Yusif Ən-Nesiri “Fənərbağça” ilə müqaviləsini ləğv edib. Jurnalist Santi Aunanın verdiyi məlumata görə, hücumçu “Əl-İttihad”la müqavilə imzalayacaq.
“Fənərbağça”, N'Qolo Kanté və Yusif En-Nesirinin transferlərinin uğursuzluğundan sonra sosial mediada açıqlama yayıb.
Türkiyə klubu daha əvvəl “Əl-İttihad” ilə razılığa gəlmişdi və Kantenin En-Nesirinin müqabilində “Fənərbağça”ya qoşulacağı gözlənilirdi. Lakin sənədləşmə problemləri səbəbindən müqavilə tamamlanmayıb. FİFA hər iki tərəfin apelyasiyalarını rədd edib.
“N'Qolo Kanté, Yusif En-Nesiri və “Əl-İttihad” ilə bağlı transfer prosesi klubumuz tərəfindən bütün qaydalara və plana uyğun olaraq diqqətlə həyata keçirildi.
Məşqçilər heyətimizin tələblərinə uyğun olaraq oyunçularla razılaşmalar əldə edildi, tibbi müayinələr başa çatdırıldı və lazımi icazələr alındı. Klubumuz bütün öhdəliklərini müəyyən edilmiş müddətlər daxilində yerinə yetirdi. Transfer qeydiyyatı sənədləri sistemə ayrılmış müddət ərzində düzgün və tam şəkildə yükləndi.
Lakin, digər klub tərəfindən TMS-ə daxil edilən səhv məlumatlar səbəbindən, klubumuzdan asılı olmayaraq, proses qeydiyyat pəncərəsində başa çatdırıla bilmədi. Buna görə də təxirə salma tələb etdik, FIFA ilə lazımi danışıqlar apardıq və vəziyyəti həll etmək üçün bütün addımları atdıq.
Buna baxmayaraq, digər klub prosesi vaxtında başa çatdıra bilmədi və heç bir izahat vermədi. Bu hadisələr nəticəsində təəssüf ki, transfer baş tutmadı.
Bunun cəmiyyətimizdə yaratdığı məyusluğu başa düşürük və bölüşürük. Klubumuz idman məqsədlərinə uyğun olaraq eyni qətiyyət və intizamla komandasını yenidən qurmağa davam edir”, - “Fənərbağça”nın açıqlamasında deyilir.
“Fənərbağça”nın Nqolo Kante ilə bağlı planları rəsmən baş tutmayıb. Klub bu barədə rəsmi açıqlama yayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Fənərbağça” ilə Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-İttihad” klubu arasında razılaşdırılmış oyunçu mübadiləsi son anda pozulub. Razılaşmaya əsasən, Nqolo Kante Türkiyə klubuna, Yusif ən-Nəsiri isə əks istiqamətdə keçməli idi.
Məlumata görə, tərəflər bütün şərtlərdə razılığa gəlib, sənədlər hazırlanıb, futbolçular klublarla vidalaşıb və tibbi müayinədən də keçiblər. Lakin “Əl-İttihad”ın transfer sisteminə məlumatları səhv daxil etməsi səbəbindən razılaşma vaxtında qeydiyyatdan keçməyib.
“Fənərbağça” rəsmi bəyanatında məsuliyyəti birbaşa “Əl-İttihad”ın üzərinə qoyub. Bildirilib ki, Türkiyə klubu FIFA-dan qeydiyyat müddətinin uzadılmasını xahiş etsə də, Səudiyyə tərəfi heç bir izahat vermədən prosesə reaksiya göstərməyib və məsələ nəticəsiz qalıb.
Beləliklə, Nqolo Kantenin Avropaya qayıdışı baş tutmayıb. Hazırda bu transferin tam ləğv edildiyi, yoxsa daha sonrakı tarixə təxirə salındığı ilə bağlı dəqiq qərar yoxdur.