“Albasete” - “Barselona”: nəhəng üçün ciddi sınaq - İDMAN.BİZ-in İCMALI

5 Fevral 2026
AZ

Futbol
İcmal
3 Fevral 2026 17:23
124
İspaniya Kubokunun 1/4 final mərhələsində bu gün “Albasete” doğma Karlos Belmonte stadionunda “Barselona”nı qəbul edəcək. Turnirin bu mərhələsində qalib yarımfinala yüksələcək.

Sequnda təmsilçisi olan “Albasete” hazırda Kubokda yoluna davam edən yeganə aşağı liqa komandasıdır və bunu təsadüfən bacarmayıb. Komanda 1/16 finalda “Selta”nı, 1/8 finalda isə dramatik qarşılaşmada “Real Madrid”i 90+3-cü dəqiqədə vurulan tarixi qolla 3:2 hesabı ilə məğlub edərək böyük sensasiyaya imza atıb. Bu qələbədən sonra ispan mediası komandanı “mataqiqantes” (nəhəngləri məğlub edən komanda) adlandırılır.

“Real” üzərində qələbədən sonra Alberto Qonsalesin rəhbərlik etdiyi kollektiv əla formada çıxış edir. “Albasete” ardıcıl olaraq “Kadiz” və “Valyadolid”i minimal hesabla məğlub edib, son turda isə “Saraqosa” üzərində 2:0 hesablı qələbə qazanıb. Bu üç oyunun hamısında qapısını toxunulmaz saxlayan komanda hazırda Sequndada 12-ci pillədə qərarlaşıb.

“Barselona” isə "Elçe"yə qarşı La Liqada qeyri-adi və çətin qələbədən sonra diqqətini tam şəkildə Kral Kubokuna yönəldib. Hansi Flikin komandası favorit hesab olunsa da, İspaniya mediası bu səfərin son dərəcə çətin olacağını vurğulayır. “Albasete”nin “Real”a qarşı tətbiq etdiyi beşli müdafiə, aşağı blok və az səhvlə oynama strategiyasının bu oyunda da istifadə ediləcəyi gözlənilir.

Kataloniya klubunun əsas hədəfi oyunu erkən mərhələdə nəzarət altına almaq və dramatik ssenaridən qaçmaqdır. Müdafiədə son zamanlar riskli anlar yaşayan “Barselona”nın topa nəzarət və presinqdə maksimum diqqətli olması vacib sayılır.

İspan mətbuatında geniş yer alan açıqlamada “Albasete”nin baş məşqçisi Alberto Qonsales bildirib ki, komanda üzərində heç bir təzyiq yoxdur və şəhərdə böyük coşğu yaşanır. Onun sözlərinə görə, “Barselona” çox yüksək səviyyədədir, lakin futbol elə bir oyundur ki, hər zaman anlar yaranır və həmin anlardan maksimum istifadə etməyə çalışacaqlar.

Qarşılaşmanı Xose Luis Munuera Montero idarə edəcək. VAR-da isə Valentin Pisarro Qomes çalışacaq. Transfermarkt portalının məlumatına görə, Munuera Monteronun “Barselona” ilə oyunlarda ümumi balansı 32 matçda 23 qələbə, üç heç-heçə və altı məğlubiyyətdir. Onun son dəfə Kataloniya klubunun oyununu idarə etdiyi görüş İspaniya Superkubokunun finalı olub və həmin matçda “Barselona” “Real Madrid”i 3:2 hesabı ilə məğlub edib.

İspaniya mediası qeyd edir ki, bu oyun “Albasete” üçün klub tarixinin ən böyük gecələrindən biri, “Barselona” üçün isə potensial tələlərlə dolu real döyüş olacaq.

İdman.Biz
