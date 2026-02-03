5 Fevral 2026
AZ

“Nyukasl”ın baş məşqçisi Sandro Tonalinin “Arsenal”a transferinə münasibət bildirib

Futbol
Xəbərlər
3 Fevral 2026 18:53
169
“Nyukasl”ın baş məşqçisi Sandro Tonalinin “Arsenal”a transferinə münasibət bildirib

"Nyukasl"ın baş məşqçisi Eddi Hau ötən gün bağlanan transfer pəncərəsinin son saatlarında yarımmüdafiəçi Sandro Tonalinin mümkün olaraq "Arsenal"a keçidi ilə bağlı yayılan səs-küylü şayiələrə münasibət bildirib. Açıqlama klub üçün vacib bir vaxta - Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində Ağdamın "Qarabağ" klubu ilə keçiriləcək oyunlara hazırlıq fonunda səsləndirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, müzakirələrə səbəb azarkeşlərin narahatlığı olub. Onlar vəziyyətin ötənilki Aleksandr İsak transfer ssenarisinə bənzəyəcəyindən ehtiyat edirlər. Həmin proses futbolçunun "Nyukasl"dan "Liverpul"a keçidi ilə yekunlaşmışdı. Şayiələrə əlavə rezonans verən məqam isə "Arsenal"ın mərkəz xəttini gücləndirməyə ehtiyac duymasıdır. Buna səbəb Mikel Merinonun ağır zədəsidir və gözləntilərə görə ispaniyalı yarımmüdafiəçi mövsümün sonunadək sıradan çıxıb.

London klubunun Tonaliyə maraq göstərməsi ilə bağlı xəbərlər gözlənilməz olub. "Nyukasl"da bu iddialar operativ şəkildə əsassız adlandırılıb, futbolçunun agenti Cüzeppe Riso isə "Arsenal"la hər hansı təmasların olduğunu açıq şəkildə təkzib edib. Buna baxmayaraq, müzakirə dalğası "Sent-Ceyms Park"da, xüsusilə də həlledici avrokubok oyunları ərəfəsində müəyyən narahatlıq yaradıb.

"Mançester Siti" ilə Liqa Kubokunun yarımfinalı ərəfəsində Hau bu mövzuya toxunaraq etiraf edib ki, futbolda baş verən bütün prosesləri tam nəzarətdə saxlamaq mümkün deyil. Bununla yanaşı, o, komandada hər hansı destabilizasiya əlaməti görmədiyini vurğulayıb. Məşqçinin sözlərinə görə, Tonali özünü komandada rahat hiss edir, həm komanda yoldaşları, həm də məşqçilər heyəti ilə münasibətləri əladır və mümkün ayrılıqla bağlı söhbətlər onun üçün sürpriz olardı.

Baş məşqçi Tonalinin uzunmüddətli diskvalifikasiyadan sonra yenidən yüksək səviyyəyə qayıdışına da ayrıca toxunub. İtaliyalı yarımmüdafiəçi əvvəllər mərc qaydalarının pozulması ilə bağlı 10 aylıq cəza çəkib və bu səbəbdən 2023/24 mövsümünün böyük hissəsini buraxıb. Bu dövr futbolçu üçün ciddi sınaq olub, lakin klub onu dəstəkləyib və qayıdışdan sonra Tonali yenidən Haunun taktiki sistemində vacib fiqura çevrilib.

Məşqçinin sözlərinə görə, hazırda yarımmüdafiəçi tam şəkildə futbola və komandanın qarşıdakı vəzifələrinə köklənib. Hau bildirib ki, şayiələr yayılandan sonra Tonali ilə şəxsən danışıb və əmin olub: futbolçunu maraqlandıran yeganə məsələ qarşıdakı oyunlar və nəticə uğrunda mübarizədir. Bu mübarizəyə Çempionlar Liqasında Ağdamın "Qarabağ" klubu ilə qarşılaşmalar da daxildir.

Xatırladaq ki, pley-off mərhələsinin ilk oyunu "Qarabağ" - "Nyukasl" qarşılaşması fevralın 18-də Bakıda keçiriləcək. Cavab görüşü isə fevralın 24-də İngiltərədə baş tutacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ruslan Əmircanov: “Neftçi”ni buna məcbur etmək olmaz”
12:10
Futbol

Ruslan Əmircanov: “Neftçi”ni buna məcbur etmək olmaz”

O bildirib ki, başqa variant yoxdur
“Neftçi”nin futbolçusunun ayağına yeddi tikiş qoyulub
11:46
Futbol

“Neftçi”nin futbolçusunun ayağına yeddi tikiş qoyulub

Bakı klub 19-cu turda “Qəbələ”ni qəbul edəcək
Dünya futbolunun üç tanınmış simasının ad günüdür - FOTO
11:34
Futbol

Dünya futbolunun üç tanınmış simasının ad günüdür - FOTO

“Qalatasaray”, “Barselona” və “Real” azarkeşləri onları hər zaman xatırlayacaq
“Nənəmə qarşı çıxmağa heç kim risk etmədi” - Qədir Ramazanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
11:19
Futbol

“Nənəmə qarşı çıxmağa heç kim risk etmədi” - Qədir Ramazanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

“Qəbələ”nin yarımmüdafiəçisi futbolda ilk addımlarından, avropalılarla rəqabət barədə maraqlı məqamlara toxunub
“Qarabağ”a dəstək verən Nyukasl azarkeşi diqqət mərkəzində - VİDEO
10:52
Futbol

“Qarabağ”a dəstək verən Nyukasl azarkeşi diqqət mərkəzində - VİDEO

Keti Bakıda yaşadığını və Ağdam klubuna azarkeşlik etdiyini bildirib
“Neftçi” və “Qarabağ”da oynayan sabiq futbolçu: “Futbolçu seçimi çox vacibdir” - MÜSAHİBƏ
10:37
Futbol

“Neftçi” və “Qarabağ”da oynayan sabiq futbolçu: “Futbolçu seçimi çox vacibdir” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, cari mövsümdəki nəticələr möhtəşəmdir
50 min azarkeş və acı sonluq - VİDEO
10:25
Futbol

50 min azarkeş və acı sonluq - VİDEO

“Köln”ün gəncləri UEFA Gənclər Liqası tarixinə düşsə də, dramatik məğlubiyyətlə mübarizəni dayandırıb

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 03:18
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Əl-Nəsr”in mətbuat konfransı keçirməkdən imtina etməsi məşqçiyə 6700 avrodan çox başa gələ bilər
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq