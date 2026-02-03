“Nyukasl”ın baş məşqçisi Sandro Tonalinin “Arsenal”a transferinə münasibət bildirib

"Nyukasl"ın baş məşqçisi Eddi Hau ötən gün bağlanan transfer pəncərəsinin son saatlarında yarımmüdafiəçi Sandro Tonalinin mümkün olaraq "Arsenal"a keçidi ilə bağlı yayılan səs-küylü şayiələrə münasibət bildirib. Açıqlama klub üçün vacib bir vaxta - Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində Ağdamın "Qarabağ" klubu ilə keçiriləcək oyunlara hazırlıq fonunda səsləndirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, müzakirələrə səbəb azarkeşlərin narahatlığı olub. Onlar vəziyyətin ötənilki Aleksandr İsak transfer ssenarisinə bənzəyəcəyindən ehtiyat edirlər. Həmin proses futbolçunun "Nyukasl"dan "Liverpul"a keçidi ilə yekunlaşmışdı. Şayiələrə əlavə rezonans verən məqam isə "Arsenal"ın mərkəz xəttini gücləndirməyə ehtiyac duymasıdır. Buna səbəb Mikel Merinonun ağır zədəsidir və gözləntilərə görə ispaniyalı yarımmüdafiəçi mövsümün sonunadək sıradan çıxıb.
London klubunun Tonaliyə maraq göstərməsi ilə bağlı xəbərlər gözlənilməz olub. "Nyukasl"da bu iddialar operativ şəkildə əsassız adlandırılıb, futbolçunun agenti Cüzeppe Riso isə "Arsenal"la hər hansı təmasların olduğunu açıq şəkildə təkzib edib. Buna baxmayaraq, müzakirə dalğası "Sent-Ceyms Park"da, xüsusilə də həlledici avrokubok oyunları ərəfəsində müəyyən narahatlıq yaradıb.
"Mançester Siti" ilə Liqa Kubokunun yarımfinalı ərəfəsində Hau bu mövzuya toxunaraq etiraf edib ki, futbolda baş verən bütün prosesləri tam nəzarətdə saxlamaq mümkün deyil. Bununla yanaşı, o, komandada hər hansı destabilizasiya əlaməti görmədiyini vurğulayıb. Məşqçinin sözlərinə görə, Tonali özünü komandada rahat hiss edir, həm komanda yoldaşları, həm də məşqçilər heyəti ilə münasibətləri əladır və mümkün ayrılıqla bağlı söhbətlər onun üçün sürpriz olardı.
Baş məşqçi Tonalinin uzunmüddətli diskvalifikasiyadan sonra yenidən yüksək səviyyəyə qayıdışına da ayrıca toxunub. İtaliyalı yarımmüdafiəçi əvvəllər mərc qaydalarının pozulması ilə bağlı 10 aylıq cəza çəkib və bu səbəbdən 2023/24 mövsümünün böyük hissəsini buraxıb. Bu dövr futbolçu üçün ciddi sınaq olub, lakin klub onu dəstəkləyib və qayıdışdan sonra Tonali yenidən Haunun taktiki sistemində vacib fiqura çevrilib.
Məşqçinin sözlərinə görə, hazırda yarımmüdafiəçi tam şəkildə futbola və komandanın qarşıdakı vəzifələrinə köklənib. Hau bildirib ki, şayiələr yayılandan sonra Tonali ilə şəxsən danışıb və əmin olub: futbolçunu maraqlandıran yeganə məsələ qarşıdakı oyunlar və nəticə uğrunda mübarizədir. Bu mübarizəyə Çempionlar Liqasında Ağdamın "Qarabağ" klubu ilə qarşılaşmalar da daxildir.
Xatırladaq ki, pley-off mərhələsinin ilk oyunu "Qarabağ" - "Nyukasl" qarşılaşması fevralın 18-də Bakıda keçiriləcək. Cavab görüşü isə fevralın 24-də İngiltərədə baş tutacaq.