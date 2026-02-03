Mbappenin “Real”da Holand qorxusu

İspaniyanın “Real” klubunun hücumçusu Kilian Mbappenin komandaya mümkün yeni transferlə bağlı narahatlığı üzə çıxıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, fransalı futbolçu Erlinq Holandın “Real”ə keçidi ehtimalına müsbət yanaşmır. Mbappe hesab edir ki, norveçli hücumçunun gəlişi onun meydandakı azadlığını məhdudlaşdıra və əsas bombardir statusunu əlindən ala bilər.
Məlumata görə, Mbappe hücum xəttində mərkəzi fiqur olmaq, komandanın əsas qol ümidi və lideri kimi qalmaq istəyir. Holandın transferi isə onu daha çox yaradıcı rola sıxışdıra və hücumun əsas yükünü bölüşməyə məcbur edə bilər.
Hazırda “Real” rəhbərliyinin bu məsələ ilə bağlı yekun qərar vermədiyi bildirilir.