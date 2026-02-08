8 Fevral 2026
AZ

Ronaldu liqa rəhbərliyinə şərt qoyub

Futbol
Xəbərlər
8 Fevral 2026 11:28
87
Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunun hücumçusu Kriştianu Ronaldu rəhbərliyə açıq tələb irəli sürüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, MBC-nin yaydığı məlumata görə, portuqaliyalı forvard klubun transfer siyasətindən ciddi narazıdır.

Mənbə bildirir ki, Ronaldu hesab edir, əsas resurslar qəsdən "Əl-Hilal"a yönləndirilir ki, çempionluq həmin komandaya qismət olsun. Futbolçu yaxın transfer pəncərəsində real dəyişikliklər tələb edir.

Əgər bu tələblər yerinə yetirilməsə, ulduzun liqanı tərk edə biləcəyi vurğulanır. Onun üçün əsas şərt heyətin gücləndirilməsi və fond rəhbərliyi tərəfindən klublara bərabər yanaşmadır.

Daha əvvəl Ronaldu komandasının iki oyununu boykot etmişdi.

İdman.Biz
Məqalədə:

