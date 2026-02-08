8 Fevral 2026
AZ

Mak Allister - Tçuameni mübadiləsi gündəmdə

Futbol
Xəbərlər
8 Fevral 2026 11:41
69
Mak Allister - Tçuameni mübadiləsi gündəmdə

İspaniyanın "Real" və İngiltərənin "Liverpul" klubları arasında səs-küylü oyunçu dəyişimi ehtimalı müzakirə olunur.

İdman.Biz xəbər verir ki, TEAMtalkın yaydığı məlumata görə, mersisaydlılar yarımmüdafiəçi Aleksis Mak Allisteri Madrid təmsilçisinin futbolçusu Orelyen Tçuameni ilə dəyişmək variantını nəzərdən keçirirlər.

Məlumata əsasən, "Real" argentinalı futbolçunu orta xətt üçün ciddi gücləndirmə kimi qiymətləndirir, baxmayaraq ki, bu mövsüm onun çıxışı sabit sayılmır. Tçuameni isə uzun müddətdir "Liverpul"un maraq dairəsindədir, lakin oyunçunun Madrid klubunu tərk etmək istəmədiyi bildirilir.

Həmçinin qeyd olunur ki, mümkün mübadilə baş tutacağı halda, İngiltərə təmsilçisi əlavə məbləğ ödəməli olacaq.

Hər iki yarımmüdafiəçinin klubları ilə mövcud müqaviləsi 30 iyun 2028-ci ilə qədər qüvvədədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Əsasnamə “Neftçi” - “Qarabağ” oyununun təxirə salınmasına icazə verirmi?
12:41
Futbol

Əsasnamə “Neftçi” - “Qarabağ” oyununun təxirə salınmasına icazə verirmi?

“Neftçi” klubunun mövqeyi müəyyən etirazlara səbəb olub
Dünyanın ən böyüyü olacaq arena tikilir - FOTO
12:28
Futbol

Dünyanın ən böyüyü olacaq arena tikilir - FOTO

135 minlik nəhəng stadion paytaxtın simvollarından birinə çevriləcək
Bu gün keçiriləcək oyunların TV AFİŞASI
12:00
Futbol

Bu gün keçiriləcək oyunların TV AFİŞASI

İdman.Biz TV vasitəsilə yayımlanacaq oyunların siyahısını təqdim edir
Yamal tarix yazmağa davam edir
11:52
Futbol

Yamal tarix yazmağa davam edir

Gənc ulduz həm qol, həm driblinq statistikasında zirvədədir
Ronaldu liqa rəhbərliyinə şərt qoyub
11:28
Futbol

Ronaldu liqa rəhbərliyinə şərt qoyub

Portuqaliyalı ulduz yayda dəyişiklik olmazsa ayrılacağını bildirib
“Qarabağ” yenidən qurula bilər
11:15
Futbol

“Qarabağ” yenidən qurula bilər

Emin Ağayev Elvin Cəfərquliyevin legioner həyatı barədə danışdı

Ən çox oxunanlar

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 Fevral 02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
6 Fevral 03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi
Olimpiadada fövqəladə hadisə - FOTO
5 Fevral 14:52
Olimpiada-2026

Olimpiadada fövqəladə hadisə - FOTO

Yıxılan kanadalı snoubordçu xərəkdə aparılıb
Qış Olimpiadası-2026-nın açılış mərasimi nə ilə yadda qaldı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI - FOTO/VİDEO
7 Fevral 10:00
Olimpiada-2026

Qış Olimpiadası-2026-nın açılış mərasimi nə ilə yadda qaldı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI - FOTO/VİDEO

Şou İtaliya ənənələrini, müasir texnologiyaları və incəsənəti bir araya gətirdi