Dağ xizəkçisi Olimpiadada ağır yıxılmadan sonra helikopterlə təxliyə edilib - FOTO

2010-cu ilin olimpiya çempionu və ikiqat dünya çempionu Lindsi Vonn 2026-cı ildə Milanda keçirilən Qış Olimpiya Oyunlarında sürətli eniş yarışı zamanı ciddi yıxılmadan sonra trasdan helikopterlə təxliyə olunub.
İdman.Biz xəbər verir ki, 41 yaşlı ABŞ-li idmançı insidentdən sonra ayağa qalxa bilməyib və buna görə yarış dayandırılıb.
Məsafəni qət edərkən Vonn bayrağa ilişib, bundan sonra havada fırlanıb və sərt şəkildə yamaca düşüb. Yayım zamanı Vonunun ağladığı və ağrıdan qışqırdığı eşidilib.
Bildirilir ki, idmançı starta daha əvvəl aldığı dizin ön çarpaz bağının qopması zədəsi ilə çıxıb.
Xatırladaq ki, yanvarın sonunda Lindsi Vonn İsveçrənin Kran Montana şəhərində Dünya Kubokunun mərhələsində supernəhəng slalom zamanı da yıxılmışdı. Həmin vaxt tibbi müayinə sol ayaqda ön çarpaz bağın qopmasını, sümük əzilməsini və menisk zədəsini aşkar etmişdi.