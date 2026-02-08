8 Fevral 2026
AZ

Dağ xizəkçisi Olimpiadada ağır yıxılmadan sonra helikopterlə təxliyə edilib - FOTO

Olimpiada-2026
Xəbərlər
8 Fevral 2026 16:29
136
Dağ xizəkçisi Olimpiadada ağır yıxılmadan sonra helikopterlə təxliyə edilib - FOTO

2010-cu ilin olimpiya çempionu və ikiqat dünya çempionu Lindsi Vonn 2026-cı ildə Milanda keçirilən Qış Olimpiya Oyunlarında sürətli eniş yarışı zamanı ciddi yıxılmadan sonra trasdan helikopterlə təxliyə olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, 41 yaşlı ABŞ-li idmançı insidentdən sonra ayağa qalxa bilməyib və buna görə yarış dayandırılıb.

Məsafəni qət edərkən Vonn bayrağa ilişib, bundan sonra havada fırlanıb və sərt şəkildə yamaca düşüb. Yayım zamanı Vonunun ağladığı və ağrıdan qışqırdığı eşidilib.

Bildirilir ki, idmançı starta daha əvvəl aldığı dizin ön çarpaz bağının qopması zədəsi ilə çıxıb.

Xatırladaq ki, yanvarın sonunda Lindsi Vonn İsveçrənin Kran Montana şəhərində Dünya Kubokunun mərhələsində supernəhəng slalom zamanı da yıxılmışdı. Həmin vaxt tibbi müayinə sol ayaqda ön çarpaz bağın qopmasını, sümük əzilməsini və menisk zədəsini aşkar etmişdi.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

MOK rəsmiləri Milanda Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib - FOTO
19:33
Olimpiada-2026

MOK rəsmiləri Milanda Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib - FOTO

Şef de-mission Anar Bağırov kənddə yaradılan şərait barədə ətraflı məlumat verib
Atanın göz yaşları hər şeyi dedi - VİDEO
15:34
Olimpiada-2026

Atanın göz yaşları hər şeyi dedi - VİDEO

Qızının Olimpiya səhnəsinə çıxacağını düşünəndə kövrəldi
Milanda Olimpiadaya etiraz böyüdü, polis müdaxilə etdi - FOTO/VİDEO
09:51
Olimpiada-2026

Milanda Olimpiadaya etiraz böyüdü, polis müdaxilə etdi - FOTO/VİDEO

Aksiya zamanı nümayişçilərlə hüquq-mühafizə orqanları arasında toqquşma yaşanıb

Qış Olimpiya Oyunlarının mükafatçısı medalını sındırıb
03:11
Olimpiada-2026

Qış Olimpiya Oyunlarının mükafatçısı medalını sındırıb

Ebba Andersson təşkilatçıların qırılmış medallar üçün B planı olduğuna ümid edir
Qış Olimpiya Oyunları: Günün nəticələri
00:52
Olimpiada-2026

Qış Olimpiya Oyunları: Günün nəticələri

Günün nəticələrinə görə İtaliya, Yaponiya və Norveç Oyunların medal sıralamasında birinci yeri bölüşüblər
Ukrayna Qış Olimpiya Oyunları ilə əlaqədar təklif edilən atəşkəs çağırışını dəstəklədi
7 Fevral 18:50
Olimpiada-2026

Ukrayna Qış Olimpiya Oyunları ilə əlaqədar təklif edilən atəşkəs çağırışını dəstəklədi

İtaliyada start götürən Qış Olimpiya Oyunları fürsət kimi dəyərləndirilir

Ən çox oxunanlar

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 Fevral 02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
6 Fevral 03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub