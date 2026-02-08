Qış Olimpiya Oyunlarının mükafatçısı medalını sındırıb

Olimpiya mükafatçısı və altıqat dünya çempionu isveçli xizəkçi Ebba Andersson Qış Olimpiya Oyunlarında skiatlonda qazandığı gümüş medalın bir hissəsini sındıraraq itirdiyini açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, Olimpiada İtaliyanın Milan şəhərində keçirilir.
“Bu, axmaqlıq idi. Fridanın arxasınca qaçdım və medal qarda düşüb iki hissəyə parçalandı. İndi ümid edirəm ki, təşkilatçıların qırılmış medallar üçün B planı var.
Düşündüm ki, “Niyə axı? Bu, axmaqlıq idi”. Sonra onu düzəltməyə çalışdıq və üç hissədən biri tamamilə fərqli bir istiqamətə uçdu və harasa düşdü. Sonda təslim olduq”, - deyə SVT Anderssonun sözlərini sitat gətirir.