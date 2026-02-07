7 Fevral 2026
AZ

Ukrayna Qış Olimpiya Oyunları ilə əlaqədar təklif edilən atəşkəs çağırışını dəstəklədi

Olimpiada-2026
Xəbərlər
7 Fevral 2026 18:50
124
Ukrayna Qış Olimpiya Oyunları dövründə Rusiya ilə atəşkəs çağırışını dəstəkləyir.

İdman.Biz xəvər verir ki, bu barədə “Reuters”ə Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa açıqlama verib.

Onun sözləri Roma Papası və Olimpiya Oyunlarının keçirildiyi İtaliyada bu ölkə prezidenti tərəfindən dünya liderlərinə yarışlardan sülhün təşviqi üçün istifadə etmək çağırışına müsbət yanaşırlar.

“Biz bu çağırışı dəstəkləyirik. Bizi atəşkəs maraqlandırır və əgər Rusiya yenidən bundan imtina etsə, bu, bir daha kimin sülhə mane olduğunu və kimin bu müharibəni davam etdirmək istədiyini göstərəcək”, - deyə A. Sibiqa vurğulayıb.

Nazir əlavə edib ki, bu müvəqqəti atəşkəs şübhəsiz ki, daha genişmiqyaslı sülh danışıqları üçün yol açacaq.

Qeyd edək ki, Qış Olimpiya Oyunları İtaliyanın Milan və Kortina şəhərlərində start götürüb və fevralın 22-dək davam edəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

