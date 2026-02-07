7 Fevral 2026
2026-cı il Olimpiya Oyunlarında ilk qızıl medalın sahibi bəlli oldu - VİDEO

Olimpiada-2026
7 Fevral 2026 17:25
İsveçrənin dağ xizəkçisi Franyo fon Allmen İtaliyanın Bormio şəhərində təşkil olunan Olimpiya Oyunlarında sürətli eniş üzrə yarışın qalibi olub.

İdman.Biz xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, finişə 1 dəqiqə 51,61 saniyə göstərici ilə çataraq qızıl medala sahib çıxıb.

İkinci yeri italiyalı Covanni Frantsoni, üçüncü yeri isə italiyalı Dominik Paris tutub.

Qeyd edək ki, 24 yaşlı Franyo fon Allmen 2025-ci ildə ikiqat dünya çempionu olub və həmin turnirdə sürətli enişdə və komanda kombinasiyasında qalib gəlib. İdmançılar İtaliyada keçirilən Olimpiya oyunlarında ilk medal dəsti uğrunda mübarizə aparıblar.

25-ci Qış Olimpiya Oyunlarına fevralın 22-də yekun vurulacaq. Ümumilikdə 116 medal dəsti oynanılacaq.

