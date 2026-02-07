Qış Olimpiya Oyunları 2026-da norovirus epidemiyası təhlükəsi

İtaliya start götürən Qış Olimpiya Oyunlarında qadın hokkey turnirinin taleyi sual altındadır.
İdman.Biz xarici mətbuata istindən xəbər verir ki, buna səbəb olimpiadaya qatılan iki yığmada qeydə alınan norovirus epidemiyasıdır.
Son olaraq İsveçrə millisinin hokkeyçisi xəstələnib və bununla əlaqədar bütün komanda karantinə alınıb.
Daha əvvəl isə virus Finlandiya yığmasında aşkarlanmış, bu səbəbdən komandanın Kanada ilə oyunu bir həftəlik təxirə salınmışdı.
Qeyd edək ki, kanadalıların növbəti rəqibi məhz İsveçrə olmalı idi və böyük ehtimalla bu qarşılaşma da ertələnəcək.
Məlumat üçün qeyd edək ki, norovirus qida zəhərlənməsi ilə oxşar simptomlarla özünü büruzə verir. Baş verən ürəkbulanma, ishal, qusma və qarın ağrısı ilə təxminən bir-üç gün davam edə bilir.