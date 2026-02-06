Açılış mərasiminə maraq gözləniləndən az olub

2026-cı il Milan-Kortina Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi ilə bağlı diqqətçəkən məqam üzə çıxıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “San Siro” stadionunda keçiriləcək mərasim üçün qiymətləri 260-2026 avro (520-4052 AZN) aralığında olan təxminən 10 min bilet satılmayıb. Təşkilatçılar bu biletləri könüllülərə paylamaq qərarına gəliblər.
Qeyd olunur ki, açılış mərasimində dünya şöhrətli sənətçilərin çıxış edəcəyi açıqlansa da, bu amil azarkeş marağını artırmağa kifayət etməyib. Tədbirdə italiyalı tenor Andrea Boçelli və amerikalı müğənni Meray Keri səhnə alacaq. Bildirilir ki, Meray Keri mərasimdə mahnını italyan dilində ifa edəcək.
Eyni vaxtda Milanla yanaşı daha üç fərqli məkanda da paralel mərasimlərin keçiriləcəyi açıqlanıb. Bundan başqa, Olimpiya tarixində ilk dəfə olaraq olimpiya məşəli eyni anda iki fərqli qabda yandırılacaq. Bu addım Milan və Kortina d’Ampezzonun birgə ev sahibliyini simvolizə edəcək.