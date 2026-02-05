Mauro İkardi “Qalatasaray”ın bütün zamanların ən yaxşı əcnəbi bombardiri oldu

Argentinalı hücumçu Mauro İkardi Türkiyənin “Qalatasaray” klubunun bütün zamanların ən yaxşı əcnəbi qolçusu olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, Türkiyə kubokunda “İstanbulspor” üzərində 3:1 hesablı qələbə qazandıqları oyunda klub üçün 73-cü qolunu vurub.
Bu nailiyyət İkardiyə klub üçün 72 qol vuran rumıniyalı yarımmüdafiəçi Georgi Hacinin əvvəlki rekordunu keçməyə imkan verib.
Mauro İkardi 2022-ci ildə “Qalatasaray”la müqavilə imzalayıb və onun müqaviləsi 2026-cı ilin iyun ayının sonuna qədərdir. Daha əvvəl bildirilirdi ki, Türkiyə klubu İkardinin müqaviləsini daha iki-üç il uzatmaq istəyir, lakin bunun üçün əmək haqqının əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması şərti qoyulub - ildə 10 milyon avrodan 8,5 milyon avroya qədər. Transfermarkt-a görə, oyunçunun hazırkı bazar dəyəri 6 milyon avrodur.