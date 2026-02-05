“İnter” “Kremoneze” ilə oyun zamanı azarkeş insidentinə görə 50 min avro cərimə olunub

“İnter” Futbol Klubu A Seriyasının 23-cü turunda “Kremoneze" ilə oyunda baş verən insidentə görə 50.000 avro cərimə olunub.
İdman.Biz xəbər verir ki, sözügedən oyun milanlıların 2:0 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib.
“La Gazzetta dello Sport” qəzetinin yazdığına görə, oyun zamanı Milan azarkeşləri “Kremoneze”nin qapıçısı Emil Auderoya fişəng atıblar. Nəticədə 29 yaşlı italiyalı futbolçu ayağından xəsarət alıb və onun sağ qulağında eşitmə problemi yaranıb.
İdman Məhkəməsi “İnter”i təkcə tüstü bombası və fişəng kimi pirotexniki materiallardan istifadə etdiyinə görə deyil, həm də Auderonun şoka düşməsinə və oyunun dayandırılmasına səbəb olan bu cür əşyalarla rəqib oyunçuya zərbə endirdiyinə görə cərimələyib. Məhkəmə hakimi qərar verərkən hadisənin törədilməsinə məsul olan şəxslərin müəyyən edilməsində “İnter”in təcili yardımını, eləcə də həm oyun zamanı, həm də oyundan sonra oyunçuları meydandakı hadisələrdən qorumaq üçün görülən tədbirləri nəzərə alıb.
Daha əvvəl bildirilmişdi ki, fişəng atma hadisəsindən sonra “İnter” azarkeşlərinə komandalarının A Seriyasındakı növbəti üç səfər oyununa qatılması qadağan ediləcək.