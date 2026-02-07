Niderlandlı gözəlçə ölkəni bir-birinə vurdu - FOTO

Olimpiya Oyunları start götürən kimi Niderland millisində qalmaqal yaşanıb. Səbəb məşhur konki sürəni, niderlandlı gözəlçə Yutta Lerdamın komandadan ayrı şəkildə, şəxsi təyyarə ilə Oyunlara yollanması olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, idmançının lüks uçuş anlarını sosial şəbəkələrdə paylaşması azarkeşlərin səbr kasasını daşırıb.
Niderland ictimaiyyəti Lerdamın davranışını təkəbbürlü və yersiz nümayiş kimi qiymətləndirib.
Qalmaqalı daha da alovlandıran məqam isə onun qalmaqallı bloqer və boksçu Ceyk Polun sevgilisi olmasıdır.
Məlumat üçün əlavə edək ki, Yutta Lerdam Niderlandın ən tanınmış sürət konkisürənlərindən biridir və dünya çempionatlarında dəfələrlə medal qazanıb. O, idmandakı uğurları ilə yanaşı, sosial şəbəkələrdə milyonlarla izləyicisi olan ən populyar qadın idmançılardan sayılır.