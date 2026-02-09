Norveç Olimpiadada medal cədvəlinə liderlik edir

2026-cı il Milan-Kortina Qış Olimpiya Oyunlarında Norveç medal cədvəlinə təkbaşına liderlik edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, 8 fevral tarixində keçirilən yarışların yekununa əsasən skandinavlar üç qızıl, bir gümüş və iki bürünc medal qazanaraq ümumilikdə altı medalla ilk pilləyə yüksəlib.
Norveç hazırda qızıl medalların sayına görə ən yaxın rəqiblərini qabaqlayır və ilk günlərin nəticələrinə görə yeganə üçqat qızıl sahibi kimi öndədir.
ABŞ yığması iki qızıl medalla ikinci, ev sahibi İtaliya isə bir qızıl, iki gümüş və altı bürünc olmaqla ümumi medal sayında yüksək nəticə göstərsə də, qızıl göstəricisinə görə üçüncü pillədə qərarlaşıb.
Yarışlar davam etdikcə medal sıralamasında dəyişikliklərin olacağı gözlənilir və mübarizənin xüsusilə aparıcı qış idman növlərində daha da kəskinləşəcəyi proqnozlaşdırılır.