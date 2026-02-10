10 Fevral 2026
AZ

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Qarabağ” ilə üz-üzə

Futbol
Xəbərlər
10 Fevral 2026 09:20
104
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Qarabağ” ilə üz-üzə

Bu gün Misli Premyer Liqasının 19-cu turunun oyunu “Şamaxı” “Qarabağ” arasında baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, saat 14:30-da start götürəcək turun mərkəzi qarşılaşmasını Kamal Umudlu idarə edəcək.

“Şamaxı” 23 xalla turnir cədvəlinin səkkizinci pilləsində yer alıb. 39 xala malik “Qarabağ” isə ikincidir.

Misli Premyer Liqası
İkinci dövrə, 19-cu tur
10 fevral (çərşənbə axşamı)
14:30. “Şamaxı” - “Qarabağ”
Hakimlər: Kamal Umudlu, Namiq Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Ruslan Quliyev
VAR: Kamranbəy Rəhimov
AVAR: Eyyub İbrahimov
Hakim-inspektor: Munis Abdullayev
AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov
Şamaxı şəhər stadionu

Qeyd edək ki, 19-cu turun daha əvvəl keçirilən görüşlərində “Sabah” “Araz-Naxçıvan”ı (4:1), “Zirə” “Sumqayıt”ı (3:2), “Turan Tovuz” “Karvan-Yevlax”ı (1:0) üstələyib, “İmişli” - “Kəpəz” görüşündə isə hesab açılmayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rafinya: "Nəhayət, futbola baxan kimsə tapıldı" - FOTO
11:33
Futbol

Rafinya: "Nəhayət, futbola baxan kimsə tapıldı" - FOTO

Braziliyalı ulduz Yamal qol sevincinin sirrini paylaşdı
“Neftçi”nin sabiq futbolçusu: “Mənə qarşı doğru olmayan addımlar atılıb” - MÜSAHİBƏ
11:21
Azərbaycan futbolu

“Neftçi”nin sabiq futbolçusu: “Mənə qarşı doğru olmayan addımlar atılıb” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, ən yaxşısını Allah bilir
Yamalın adı təcavüz hadisəsində hallandırılıb
10:21
Futbol

Yamalın adı təcavüz hadisəsində hallandırılıb

ABC gənc futbolçunun ətrafında ciddi rezonans doğuran məlumat yayıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” “Qəbələ”yə qarşı
10:09
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” “Qəbələ”yə qarşı

Oyun saat 19:00-da başlayacaq
ABŞ klubu Levandovskiyə iki illik müqavilə təklif edib
09:32
Futbol

ABŞ klubu Levandovskiyə iki illik müqavilə təklif edib

Forvardın yayda "Barselona"nı tərk edəcəyi bildirilir
“İnter” Dimarkonun müqaviləsini 2030-cu ilə qədər uzatmağa yaxındır
09:08
Dünya futbolu

“İnter” Dimarkonun müqaviləsini 2030-cu ilə qədər uzatmağa yaxındır

Bu mövsüm Dimarko 31 oyunda iştirak edib, altı qol vurub

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
“Mançester Yunayted”in baş məşqçisi: “Oyun ritminə uyğunlaşmalıyıq” - VİDEO
8 Fevral 06:05
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”in baş məşqçisi: “Oyun ritminə uyğunlaşmalıyıq” - VİDEO

Kerrik oyun qrafikini sakitcə qəbul etmək lazım olduğunu deyib