Qurban Qurbanov Şamaxıda stadionda qar təmizlədi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Misli Premyer Liqasının 19-cu turu çərçivəsində bu gün keçirilməli olan “Şamaxı” - “Qarabağ” oyununun baş tutması üçün Qurban Qurbanovun da qar təmizlədiyi anın görüntüləri yayımlanıb.
İdman.Biz sportal.az-a istinadən xəbər verir ki, “Qarabağ”ın baş məşqçisinin bu görüntüləri izləyicilərin böyük marağına səbəb olub.
Qeyd edək ki, saat 14:30-da start götürəcək turun mərkəzi qarşılaşmasını Kamal Umudlu idarə edəcək. “Şamaxı” 23 xalla turnir cədvəlinin səkkizinci pilləsində yer alıb. 39 xala malik “Qarabağ” isə ikincidir.
12:41
Misli Premyer Liqasının 19-cu turu çərçivəsində bu gün keçirilməli olan “Şamaxı” - “Qarabağ” oyunu təxirə salına bilər. Hazırda Şamaxıya yağan güclü qar matçın oynanılmasını sualı altına alır.
İdman.Biz xəbər verir ki, Peşəkar Futbol Liqasından (PFL) AZƏRTAC-a stadionun ot örtüyünün qardan təmizlənməsi prosesinin davam etdiyi bildirilib.
PFL-in Media və marketinq direktoru Sənan Abdullayevin sözlərinə görə əsas məqsəd oyunun əvvəlcədən planlaşdırıldığı qaydada keçirilməsidir və bunun üçün bütün addımlar atılır: “Şamaxı şəhərinə bu gün səhər saatlarından etibarən qar yağmağa başlayıb. Bu ehtimal nəzərə alınaraq AFFA ilə birgə danışıqların yekunu olaraq əraziyə Bakıdan sırf bu durumlar üçün nəzərdə tutulmuş qartəmizləyən traktor göndərilib. Hazırda qar davam etdiyi üçün təmizlənən ərazi yenidən qarla örtülür və əsas problem məhz budur. Amma işlər tam planlı şəkildə aparılır, “Şamaxı” klubu ilə daim əlaqədəyik, klub narıncı toplarla da təmin olunub. Əgər aradan qaldırılması mümkün olmayan problemlər meydana çıxarsa, hakimin qərarına əsasən, əsasnaməyə uyğun olaraq addımlar atılacaq”.
Qeyd edək ki, qarşılaşma saat 14:30-da başlamalıdır.