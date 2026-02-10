10 Fevral 2026
AZ

Qurban Qurbanov Şamaxıda stadionda qar təmizlədi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Futbol
Xəbərlər
10 Fevral 2026 14:05
171
Qurban Qurbanov Şamaxıda stadionda qar təmizlədi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Misli Premyer Liqasının 19-cu turu çərçivəsində bu gün keçirilməli olan “Şamaxı” - “Qarabağ” oyununun baş tutması üçün Qurban Qurbanovun da qar təmizlədiyi anın görüntüləri yayımlanıb.

İdman.Biz sportal.az-a istinadən xəbər verir ki, “Qarabağ”ın baş məşqçisinin bu görüntüləri izləyicilərin böyük marağına səbəb olub.

Qeyd edək ki, saat 14:30-da start götürəcək turun mərkəzi qarşılaşmasını Kamal Umudlu idarə edəcək. “Şamaxı” 23 xalla turnir cədvəlinin səkkizinci pilləsində yer alıb. 39 xala malik “Qarabağ” isə ikincidir.

12:41

Misli Premyer Liqasının 19-cu turu çərçivəsində bu gün keçirilməli olan “Şamaxı” - “Qarabağ” oyunu təxirə salına bilər. Hazırda Şamaxıya yağan güclü qar matçın oynanılmasını sualı altına alır.

İdman.Biz xəbər verir ki, Peşəkar Futbol Liqasından (PFL) AZƏRTAC-a stadionun ot örtüyünün qardan təmizlənməsi prosesinin davam etdiyi bildirilib.

PFL-in Media və marketinq direktoru Sənan Abdullayevin sözlərinə görə əsas məqsəd oyunun əvvəlcədən planlaşdırıldığı qaydada keçirilməsidir və bunun üçün bütün addımlar atılır: “Şamaxı şəhərinə bu gün səhər saatlarından etibarən qar yağmağa başlayıb. Bu ehtimal nəzərə alınaraq AFFA ilə birgə danışıqların yekunu olaraq əraziyə Bakıdan sırf bu durumlar üçün nəzərdə tutulmuş qartəmizləyən traktor göndərilib. Hazırda qar davam etdiyi üçün təmizlənən ərazi yenidən qarla örtülür və əsas problem məhz budur. Amma işlər tam planlı şəkildə aparılır, “Şamaxı” klubu ilə daim əlaqədəyik, klub narıncı toplarla da təmin olunub. Əgər aradan qaldırılması mümkün olmayan problemlər meydana çıxarsa, hakimin qərarına əsasən, əsasnaməyə uyğun olaraq addımlar atılacaq”.

Qeyd edək ki, qarşılaşma saat 14:30-da başlamalıdır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Real Madrid”də qəribə statistika
14:56
Futbol

“Real Madrid”də qəribə statistika

Kilian Mbappe komandanın qollarının yarısını vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Qarabağ” oyunu start götürüb - CANLI + FOTO
14:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Qarabağ” oyunu start götürüb - CANLI + FOTO

“Şamaxı” 23 xalla turnir cədvəlinin səkkizinci pilləsində yer alıb. 39 xala malik “Qarabağ” isə ikincidir
“Mançester Siti” müdafiədə divara çevrilib
14:26
Futbol

“Mançester Siti” müdafiədə divara çevrilib

Premyer Liqada ilin əvvəlindən ilk hissədə qol buraxmayan yeganə komandadır
"Neftçi" yeni futbolçusunu transfer edib
13:56
Azərbaycan futbolu

"Neftçi" yeni futbolçusunu transfer edib

27 yaşlı futbolçunun sonuncu klubu Kipr təmsilçisi “Etnikos” olub
Mourinyo Portuqaliya millisini çalışdıra bilər
13:41
Futbol

Mourinyo Portuqaliya millisini çalışdıra bilər

Portuqaliya millisi Joze Mourinyonu baş məşqçi postuna dəvət etməyi nəzərdən keçirir
“Şamaxı”dan ayrıldı, biznesə başladı: “Təkliflər məni cəlb etmədi” - MÜSAHİBƏ
12:53
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı”dan ayrıldı, biznesə başladı: “Təkliflər məni cəlb etmədi” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, hər şey qaydasındadır

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
“Mançester Yunayted”in baş məşqçisi: “Oyun ritminə uyğunlaşmalıyıq” - VİDEO
8 Fevral 06:05
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”in baş məşqçisi: “Oyun ritminə uyğunlaşmalıyıq” - VİDEO

Kerrik oyun qrafikini sakitcə qəbul etmək lazım olduğunu deyib