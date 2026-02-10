Mourinyo Portuqaliya millisini çalışdıra bilər

Portuqaliya Futbol Federasiyası milli komandanın baş məşqçi postu üçün Joze Mourinyonu əsas namizədlərdən biri kimi dəyərləndirir.
İdman.Biz xəbər verir ki, ESPN-in məlumatına görə, Roberto Martinesin müqaviləsi başa çatdıqdan sonra təcrübəli mütəxəssisə rəsmi təklif göndərilməsi planlaşdırılır.
Martinesin yığma ilə hazırkı müqaviləsi 31 iyul 2026-cı ilədək qüvvədədir. Hazırda 63 yaşlı Mourinyu Lissabonun “Benfika” klubuna rəhbərlik edir və onun klubla anlaşması 2027-ci ilin iyununa qədər nəzərdə tutulub.
Portuqaliya millisi mövcud məşqçilər heyəti ilə dünya çempionatının seçmə mərhələsini uğurla keçib. Komanda altı oyunda 13 xal toplayaraq F qrupunda birinci yeri tutub və final mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Qrupda portuqaliyalıların rəqibləri Macarıstan, İrlandiya və Ermənistan yığmaları olub.
Bu nəticə Portuqaliya millisinin dünya çempionatına ardıcıl yeddinci çıxışı kimi tarixə düşüb.