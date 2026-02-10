10 Fevral 2026
AZ

Viktor Fontdan Hansi Flikə mesaj: "Səni heyrətləndirəcəyəm"

10 Fevral 2026 16:12
100
“Barselona” prezidentliyinə namizəd Viktor Font idman layihəsi, Deku və baş məşqçi Hansi Flik barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Font kiminsə işdən çıxarılması barədə danışmadığını bildirib.

“Mən heç kimin göndəriləcəyini deməmişəm. Biz idman layihəsi hazırlayacağıq, məsələ adlarda deyil. Alman mütəxəssis yeni planı görəndə təəccüblənəcək. Əgər Flik indi sahib olduqlarından razıdırsa, bizim onun üçün hazırladıqlarımızı görəndə heyrətə gələcək”, - deyə prezidentliyinə namizəd söyləyib.

Viktor Font hazırkı klub rəhbərliyini ittiham edib və seçki prosesində şəffaflıq tələb edib:

“Laporta klubun resurslarından öz seçki kampaniyasını irəli aparmaq üçün istifadə edir. Mən müvəqqəti komissiyadan daha çox şəffaflıq və daha az qərəz tələb edirəm ki, ədalətli seçki prosesi təmin olunsun”.

İdman.Biz
