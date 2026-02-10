10 Fevral 2026
AZ

Qurban Qurbanov Nəriman Axundzadənin transferi barədə DANIŞDI: “Oraya ancaq pul üçün getmək olar”

Futbol
Xəbərlər
10 Fevral 2026 17:28
115
Qurban Qurbanov Nəriman Axundzadənin transferi barədə DANIŞDI: “Oraya ancaq pul üçün getmək olar”

“Ciddi danışıqlar gedir. Belə bir kluba getməsi əlbəttə ürəkaçan deyil”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Azərbaycan Premyer Liqasının 19-cu turu çərçivəsində səfərdə “Şamaxı”ya 2:1 hesabı ilə qalib gəldikləri oyundan sonra keçirilən mətbuat konfransında Nəriman Axundzadənin ABŞ klubuna transferi barədə danışarkən deyib.

O bildirib ki, Nəriman Axundzadə son zamanlar baş verənlərə görə gedir:

“Nəriman bizim son illərdəki ən məhsuldar oyunçularımızdan biri idi. Son başverənlərdən sonra özünü ələ ala bilmədi. Getməsi lazımdır ki, özünü yenidən tapa, toparlana bilsin. Edəcək bir şey yoxdur. Təki alınsın, onun üçün yaxşı olsun. Böyümək üçün son iki ildə çox çalışırdı. Bu gün oyundan sonra da futbolçulardan biri mənə yaxınlaşıb dedi ki, mənə yaxşı təklif gəlib. Bilmirik, saxlaya biləcəyik, ya yox. Xoşagəlməz deməzdim, amma elə bir yerdən təklif gəlir ki, oraya ancaq pul üçün getmək olar. Çalışırıq onları motivasiya edək”.

Təcrübəli mütəxəssis Bəhlul Mustafazadənin Çin klubuna transferinin baş tutmamasına da münasibət bildirib: “Orada bir neçə detallar oldu. Onunla danışmışdıq. Belə deyim, mən Bəhlul tərəfdə idim. Çox dərinə getməyək”.

Qeyd edək ki, bu gün "Qarabağ" klubu Nəriman Axundzadənin ABŞ klubu olan “Major League Soccer” - MLS-ə mümkün transferi ilə bağlı xəbər yayıb. Danışıqların artıq yekun mərhələyə çatdığı və tərəflər arasında razılıq əldə olunduğu bildirilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qurban Qurbanov: “Tahir Gözəllə aramızda belə bir söhbət olmayıb”
18:03
Futbol

Qurban Qurbanov: “Tahir Gözəllə aramızda belə bir söhbət olmayıb”

Baş məşqçi J.Montielin sərt reaksiiyalarına aydınlıq gətirdi
“Sevilya” Serxio Ramosun dönüşünə qapını bağladı
17:58
Futbol

“Sevilya” Serxio Ramosun dönüşünə qapını bağladı

Təcrübəli müdafiəçi isə meydandan kənarda işlərini davam etdirir
İPL: “Qarabağ”ın rəqibi dərin enişdən çıxa biləcəkmi? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
17:43
Futbol

İPL: “Qarabağ”ın rəqibi dərin enişdən çıxa biləcəkmi? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

"Mançester Yunayted" ardıcıl beşinci qələbəsini qazana bilər
“Karvan-Yevlax” danışılmış oyunlara qarşı mübarizəni gücləndirir - FOTO
17:13
Azərbaycan futbolu

“Karvan-Yevlax” danışılmış oyunlara qarşı mübarizəni gücləndirir - FOTO

Aşağı yaş qrupları üçün seminar Yevlaxda baş tutub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
AFFA-da qapıçılar üzrə UEFA A kateqoriyalı məşqçi kursunun dördüncü mərhələsi keçirilib - FOTO
16:42
Futbol

AFFA-da qapıçılar üzrə UEFA A kateqoriyalı məşqçi kursunun dördüncü mərhələsi keçirilib - FOTO

Məşğələlərə təlimatçılar Faiq Əzizov, Vitali Kovalyov və Üzeyir İbrahimov rəhbərlik ediblər

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb