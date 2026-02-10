10 Fevral 2026
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” “Qəbələ”yə qarşı

10 Fevral 2026 10:09
87
Bu gün Misli Premyer Liqasının 19-cu turu çərçivəsində ikinci qarşılaşma “Palms Sports Arena” stadionunda baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Neftçi” “Qəbələ”ni qəbul edəcək.

Oyun saat 19:00-da başlayacaq. “Neftçi” 24 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb. 14 xala malik “Qəbələ” isə onuncudur.

Misli Premyer Liqası
İkinci dövrə, 19-cu tur
10 fevral (çərşənbə axşamı)
19:00. “Neftçi” - “Qəbələ”
Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Kərim Zeynalov, Əkbər Əhmədov
VAR: Cavid Cəlilov
AVAR: Elvin Bayramov
Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov
AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov
“Palms Sports Arena”

Qeyd edək ki, 19-cu turun daha əvvəl keçirilən görüşlərində “Sabah” “Araz-Naxçıvan”ı (4:1), “Zirə” “Sumqayıt”ı (3:2), “Turan Tovuz” “Karvan-Yevlax”ı (1:0) üstələyib, “İmişli” - “Kəpəz” görüşündə isə hesab açılmayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

