Rafinya: "Nəhayət, futbola baxan kimsə tapıldı" - FOTO

"Barselona"nın ulduz futbolçusu Rafinya "Cadena SER" tərəfindən təşkil edilən mərasimdə "Toreski" mükafatına - ilin ən yaxşı idmançısı adına layiq görülüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, braziliyalı vinger fərdi mükafatlar mövzusunda kifayət qədər iddialı və sərt açıqlamalar verib.
O, keçən mövsüm ona qarşı ədalətsizlik edildiyini vurğulayıb:
"Mənim üçün komanda uğurları hər şeydən önəmlidir. Amma fərdi mükafatların əhəmiyyətsiz olduğunu desəm, yalan olar. Necə bir mövsüm keçirdiyimi və harada ədalətsizlik edildiyini yaxşı bilirəm. Lakin bu, mənim nəzarətimdə olan bir şey deyil. Mənim işim meydandadır. Görünür, mükafatı almaq üçün səs verənlərlə dost olmaq lazımdır. Nə olursa olsun, göstərdiyim oyundan razıyam".
Futbolçu ona təqdim edilən mükafat barədə isə ironiya ilə, "nəhayət, oyunlara baxan kimsə tapıldı", - deyə bildirib.
Lamin Yamal ilə birlikdə etdiyi qol sevinclərinə də toxunan ulduz oyunçu, bu hərəkətlərin bir-birlərinə olan bağlılığı simvolizə etdiyini vurğulayıb:
"Bu sevinci sosial şəbəkələrdə tapdıq və birlikdə necə edəcəyimizi müzakirə etdik. Hər dəfə qol vuranda bunu etmək bir-birimizə olan sevgimizin göstəricisidir".