10 Fevral 2026
AZ

Rafinya: "Nəhayət, futbola baxan kimsə tapıldı" - FOTO

Futbol
Xəbərlər
10 Fevral 2026 11:33
34
Rafinya: "Nəhayət, futbola baxan kimsə tapıldı" - FOTO

"Barselona"nın ulduz futbolçusu Rafinya "Cadena SER" tərəfindən təşkil edilən mərasimdə "Toreski" mükafatına - ilin ən yaxşı idmançısı adına layiq görülüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, braziliyalı vinger fərdi mükafatlar mövzusunda kifayət qədər iddialı və sərt açıqlamalar verib.

O, keçən mövsüm ona qarşı ədalətsizlik edildiyini vurğulayıb:

"Mənim üçün komanda uğurları hər şeydən önəmlidir. Amma fərdi mükafatların əhəmiyyətsiz olduğunu desəm, yalan olar. Necə bir mövsüm keçirdiyimi və harada ədalətsizlik edildiyini yaxşı bilirəm. Lakin bu, mənim nəzarətimdə olan bir şey deyil. Mənim işim meydandadır. Görünür, mükafatı almaq üçün səs verənlərlə dost olmaq lazımdır. Nə olursa olsun, göstərdiyim oyundan razıyam".

Futbolçu ona təqdim edilən mükafat barədə isə ironiya ilə, "nəhayət, oyunlara baxan kimsə tapıldı", - deyə bildirib.

Lamin Yamal ilə birlikdə etdiyi qol sevinclərinə də toxunan ulduz oyunçu, bu hərəkətlərin bir-birlərinə olan bağlılığı simvolizə etdiyini vurğulayıb:

"Bu sevinci sosial şəbəkələrdə tapdıq və birlikdə necə edəcəyimizi müzakirə etdik. Hər dəfə qol vuranda bunu etmək bir-birimizə olan sevgimizin göstəricisidir".

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Neftçi”nin sabiq futbolçusu: “Mənə qarşı doğru olmayan addımlar atılıb” - MÜSAHİBƏ
11:21
Azərbaycan futbolu

“Neftçi”nin sabiq futbolçusu: “Mənə qarşı doğru olmayan addımlar atılıb” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, ən yaxşısını Allah bilir
Yamalın adı təcavüz hadisəsində hallandırılıb
10:21
Futbol

Yamalın adı təcavüz hadisəsində hallandırılıb

ABC gənc futbolçunun ətrafında ciddi rezonans doğuran məlumat yayıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” “Qəbələ”yə qarşı
10:09
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” “Qəbələ”yə qarşı

Oyun saat 19:00-da başlayacaq
ABŞ klubu Levandovskiyə iki illik müqavilə təklif edib
09:32
Futbol

ABŞ klubu Levandovskiyə iki illik müqavilə təklif edib

Forvardın yayda "Barselona"nı tərk edəcəyi bildirilir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Qarabağ” ilə üz-üzə
09:20
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Qarabağ” ilə üz-üzə

“Şamaxı” 23 xalla turnir cədvəlinin səkkizinci pilləsində yer alıb. 39 xala malik “Qarabağ” isə ikincidir
“İnter” Dimarkonun müqaviləsini 2030-cu ilə qədər uzatmağa yaxındır
09:08
Dünya futbolu

“İnter” Dimarkonun müqaviləsini 2030-cu ilə qədər uzatmağa yaxındır

Bu mövsüm Dimarko 31 oyunda iştirak edib, altı qol vurub

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
“Mançester Yunayted”in baş məşqçisi: “Oyun ritminə uyğunlaşmalıyıq” - VİDEO
8 Fevral 06:05
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”in baş məşqçisi: “Oyun ritminə uyğunlaşmalıyıq” - VİDEO

Kerrik oyun qrafikini sakitcə qəbul etmək lazım olduğunu deyib