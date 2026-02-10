PSJ “Mançester Yunayted”in 100 milyon funt sterlinqlik transfer hədəfini əldə edə bilər

PSJ və “Çelsi” “Brayton”un yarımmüdafiəçisi Karlos Balebaya marağını artırıb.
İdman.Biz bu barədə TEAMtalk-a istinadən məlumat verir.
Mediada əvvəllər “Mançester Yunayted”in 22 yaşlı futbolçunu izlədiyi bildirilirdi.
Mənbəyə görə, “Brayton” kamerunlu oyunçunu 80-100 milyon funt sterlinq (92-110 milyon avro) dəyərində qiymətləndirir. Vurğulanır ki, hazırda “Çelsi” və PSJ bu yay Balebanı transfer etmək üçün ən yaxşı şansa malikdirlər, çünki hər iki komanda ona Çempionlar Liqasında oynamaq təklif edə bilər.
Bu mövsüm Baleba bütün yarışlarda 23 oyunda meydana çıxıb və qol vurmayıb. Onun klubla müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, onun bazar dəyəri 60 milyon avrodur.