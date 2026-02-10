10 Fevral 2026
AZ

“Sevilya” Serxio Ramosun dönüşünə qapını bağladı

Futbol
Xəbərlər
10 Fevral 2026 17:58
38
“Sevilya” Serxio Ramosun dönüşünə qapını bağladı

İspaniyanın “Sevilya” klubunun rəhbərliyi təcrübəli müdafiəçi Serxio Ramosun bu mövsüm komandanın heyətinə qayıtmaq ehtimalını rəsmən istisna edib.

İdman.Biz İspaniya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, buna səbəb klubun maliyyə vəziyyətidir.

Serxio Ramos klubun ağır durumunu nəzərə alaraq hətta pulsuz oynamağa belə razı olub. Lakin La Liqa qaydaları buna icazə vermir. Futbolçunun “Monterrey” klubundakı son maaşı nəzərə alınarsa, onun transferi klubun maaş limitini ciddi şəkildə aşması deməkdir. Hazırda “Sevilya”nın maliyyə durumu isə əlavə oyunçu qeydiyyatdan keçirməyə imkan vermir.

“Sevilya”nın texniki direktoru Jose İqnasio Navarro məsələ ilə bağlı danışarkən mövqeni açıq ifadə edib:

“Bu gün Serxio Ramos bir reallıq deyil. O, bizimlə məşq edən futbolçu deyil və baş məşqçinin sərəncamında ola bilməz. Ona görə də bu barədə müzakirə aparmağın mənası yoxdur. Mövzu artıq bağlanıb. Biz hazırda istifadə edə bildiyimiz futbolçulara və “Sevilya Atletiko”dan olan oyunçulara fokuslanmışıq.

Qeyd edək ki, futbolçunun meydandan kənarda kluba rəhbərlik etmək və ya səhmlərini almaqla bağlı başlatdığı proseslər isə hələlik öz axarı ilə davam edir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qurban Qurbanov: “Tahir Gözəllə aramızda belə bir söhbət olmayıb”
18:03
Futbol

Qurban Qurbanov: “Tahir Gözəllə aramızda belə bir söhbət olmayıb”

Baş məşqçi J.Montielin sərt reaksiiyalarına aydınlıq gətirdi
İPL: “Qarabağ”ın rəqibi dərin enişdən çıxa biləcəkmi? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
17:43
Futbol

İPL: “Qarabağ”ın rəqibi dərin enişdən çıxa biləcəkmi? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

"Mançester Yunayted" ardıcıl beşinci qələbəsini qazana bilər
Qurban Qurbanov Nəriman Axundzadənin transferi barədə DANIŞDI: “Oraya ancaq pul üçün getmək olar”
17:28
Futbol

Qurban Qurbanov Nəriman Axundzadənin transferi barədə DANIŞDI: “Oraya ancaq pul üçün getmək olar”

O bildirib ki, çalışırıq onları motivasiya edək
“Karvan-Yevlax” danışılmış oyunlara qarşı mübarizəni gücləndirir - FOTO
17:13
Azərbaycan futbolu

“Karvan-Yevlax” danışılmış oyunlara qarşı mübarizəni gücləndirir - FOTO

Aşağı yaş qrupları üçün seminar Yevlaxda baş tutub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
AFFA-da qapıçılar üzrə UEFA A kateqoriyalı məşqçi kursunun dördüncü mərhələsi keçirilib - FOTO
16:42
Futbol

AFFA-da qapıçılar üzrə UEFA A kateqoriyalı məşqçi kursunun dördüncü mərhələsi keçirilib - FOTO

Məşğələlərə təlimatçılar Faiq Əzizov, Vitali Kovalyov və Üzeyir İbrahimov rəhbərlik ediblər

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb