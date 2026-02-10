“Sevilya” Serxio Ramosun dönüşünə qapını bağladı

İspaniyanın “Sevilya” klubunun rəhbərliyi təcrübəli müdafiəçi Serxio Ramosun bu mövsüm komandanın heyətinə qayıtmaq ehtimalını rəsmən istisna edib.
İdman.Biz İspaniya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, buna səbəb klubun maliyyə vəziyyətidir.
Serxio Ramos klubun ağır durumunu nəzərə alaraq hətta pulsuz oynamağa belə razı olub. Lakin La Liqa qaydaları buna icazə vermir. Futbolçunun “Monterrey” klubundakı son maaşı nəzərə alınarsa, onun transferi klubun maaş limitini ciddi şəkildə aşması deməkdir. Hazırda “Sevilya”nın maliyyə durumu isə əlavə oyunçu qeydiyyatdan keçirməyə imkan vermir.
“Sevilya”nın texniki direktoru Jose İqnasio Navarro məsələ ilə bağlı danışarkən mövqeni açıq ifadə edib:
“Bu gün Serxio Ramos bir reallıq deyil. O, bizimlə məşq edən futbolçu deyil və baş məşqçinin sərəncamında ola bilməz. Ona görə də bu barədə müzakirə aparmağın mənası yoxdur. Mövzu artıq bağlanıb. Biz hazırda istifadə edə bildiyimiz futbolçulara və “Sevilya Atletiko”dan olan oyunçulara fokuslanmışıq.
Qeyd edək ki, futbolçunun meydandan kənarda kluba rəhbərlik etmək və ya səhmlərini almaqla bağlı başlatdığı proseslər isə hələlik öz axarı ilə davam edir.