10 Fevral 2026
AZ

Qurban Qurbanov: “Tahir Gözəllə aramızda belə bir söhbət olmayıb”

Futbol
Xəbərlər
10 Fevral 2026 18:03
33
Qurban Qurbanov: “Tahir Gözəllə aramızda belə bir söhbət olmayıb”

“Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Misli Premyer Liqasının 21-ci turunda “Neftçi” ilə keçirilməsi planlaşdırılan oyunun təxirə salınması mövzusuna münasibətini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, təcrübəli mütəxəssis bu məsələnin klub rəhbərliyi səviyyəsində müzakirə oluna biləcəyini, lakin şəxsən klubun prezidenti Tahir Gözəllə bu barədə danışmadığını söyləyib.

Q.Qurbanov həmçinin Joni Montielin oyunlardakı aqressiv davranışlarına aydınlıq gətirərək bildirib ki, o, topa daha çox nəzarət edən və oyunu üzərinə götürən futbolçudur:

“Belə oyununa görə rəqiblər ona qarşı daha sərt oynayır. Futbolçu da istər-istəməz hakimə və ya rəqib oyunçulara etiraz edir. Bəzən meydandakı xırda nüansları biz görmürük, kimsə nəsə deyir, kimsə ayağı tapdalayır. O da insandır, reaksiya göstərir. Bəzən bu cür aqressivlik futbolçunun oyuna köklənməsinə və toparlanmasına da müsbət təsir göstərir”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Sevilya” Serxio Ramosun dönüşünə qapını bağladı
17:58
Futbol

“Sevilya” Serxio Ramosun dönüşünə qapını bağladı

Təcrübəli müdafiəçi isə meydandan kənarda işlərini davam etdirir
İPL: “Qarabağ”ın rəqibi dərin enişdən çıxa biləcəkmi? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
17:43
Futbol

İPL: “Qarabağ”ın rəqibi dərin enişdən çıxa biləcəkmi? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

"Mançester Yunayted" ardıcıl beşinci qələbəsini qazana bilər
Qurban Qurbanov Nəriman Axundzadənin transferi barədə DANIŞDI: “Oraya ancaq pul üçün getmək olar”
17:28
Futbol

Qurban Qurbanov Nəriman Axundzadənin transferi barədə DANIŞDI: “Oraya ancaq pul üçün getmək olar”

O bildirib ki, çalışırıq onları motivasiya edək
“Karvan-Yevlax” danışılmış oyunlara qarşı mübarizəni gücləndirir - FOTO
17:13
Azərbaycan futbolu

“Karvan-Yevlax” danışılmış oyunlara qarşı mübarizəni gücləndirir - FOTO

Aşağı yaş qrupları üçün seminar Yevlaxda baş tutub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
AFFA-da qapıçılar üzrə UEFA A kateqoriyalı məşqçi kursunun dördüncü mərhələsi keçirilib - FOTO
16:42
Futbol

AFFA-da qapıçılar üzrə UEFA A kateqoriyalı məşqçi kursunun dördüncü mərhələsi keçirilib - FOTO

Məşğələlərə təlimatçılar Faiq Əzizov, Vitali Kovalyov və Üzeyir İbrahimov rəhbərlik ediblər

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb