Qurban Qurbanov: “Tahir Gözəllə aramızda belə bir söhbət olmayıb”

“Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Misli Premyer Liqasının 21-ci turunda “Neftçi” ilə keçirilməsi planlaşdırılan oyunun təxirə salınması mövzusuna münasibətini açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, təcrübəli mütəxəssis bu məsələnin klub rəhbərliyi səviyyəsində müzakirə oluna biləcəyini, lakin şəxsən klubun prezidenti Tahir Gözəllə bu barədə danışmadığını söyləyib.
Q.Qurbanov həmçinin Joni Montielin oyunlardakı aqressiv davranışlarına aydınlıq gətirərək bildirib ki, o, topa daha çox nəzarət edən və oyunu üzərinə götürən futbolçudur:
“Belə oyununa görə rəqiblər ona qarşı daha sərt oynayır. Futbolçu da istər-istəməz hakimə və ya rəqib oyunçulara etiraz edir. Bəzən meydandakı xırda nüansları biz görmürük, kimsə nəsə deyir, kimsə ayağı tapdalayır. O da insandır, reaksiya göstərir. Bəzən bu cür aqressivlik futbolçunun oyuna köklənməsinə və toparlanmasına da müsbət təsir göstərir”.