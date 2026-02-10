10 Fevral 2026
AZ

Ayxan Abbasov: “Qarabağ”a qarşı aqressivlik olmadan oynamaq qeyri-mümkündür”

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
10 Fevral 2026 19:44
48
Ayxan Abbasov: “Qarabağ”a qarşı aqressivlik olmadan oynamaq qeyri-mümkündür”

Azərbaycan Premyer Liqasının 19-cu turunda “Qarabağ”a qarşı matçda (1:2) “Şamaxı” pis mübarizə aparmayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu Şamaxı komandasının baş məşqçisi Ayxan Abbasov oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

Təcrübəli mütəxəssis məğlubiyyətin üzücü olduğunu qeyd edib.

“Hava şəraitini nəzərə alsaq, bu meydançada xarakter göstərmək lazım idi. İlk hissə oyun baxımından daha çətin keçdi, amma ikinci hissədə hava bir az düzəldi. Ümumilikdə "Qarabağ" kimi rəqibə qarşı pis mübarizə aparmadıq”, - Abbasov bildirib.

O, komandanın son dəqiqələrdə konsentrasiyanı itirdiyini bildirib.

“Təəssüf ki, bu çempionatda ən böyük problemlərimizdən biri oyunun sonlarında qol buraxmağımızdır. Futbolçuları buna görə xəbərdar edirik ki, konsentrasiya sona qədər olmalıdır. Biz futbolçuların inkişafını istəyirik, çünki gələcəkləri üçün bu vacibdir. Son dəqiqədə mütləq qorunmaq lazımdır, orada elə böyük bir epizod da yox idi, amma təəssüf ki, boşluq verdik”, - baş məşqçi əlavə edib.

Abbasov “Qarabağ”a qarşı aqressiv oyunun vacibliyini vurğulayıb.

“Qarabağ”a qarşı aqressivlik olmadan oynamaq qeyri-mümkündür. Təkcə onlara qarşı deyil, bütün oyunlarda bu formada olmaq istəyirik. Bəzi oyunlarda bu alınmır. Futbolçuların bəzilərində bu çatışmır. Amma “Şamaxı” ilk turdan xarakter göstərir. Kubokun cavab oyununda bundan da çoxunu etməliyik”, - o, deyib.

Mütəxəssis son dəqiqələrdəki əvəzləmələrə də aydınlıq gətirib:

“Oruc özü dəyişiklik istədi, Kərim isə yorulmuşdu. Burada səhv futbolçularda deyildi, müdafiə xəttində konsentrasiyamız çatmadı. Həmin vaxt müdafiə xəttinə əl dəymədik, hətta Abdulla yorulsa da, onu çıxarmadım ki, belə oyunda müdafiədə dəyişiklik çətin olur. Bu tək fərdi futbolçulara deyil, komanda olaraq hamıya aiddir”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qəbələ” oyununda ikinci hissə başlayıb - CANLI
20:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qəbələ” oyununda ikinci hissə başlayıb - CANLI

Qarşılaşma “Palms Sports Arena” keçirilir
Qurban Qurbanov: “Tahir Gözəllə aramızda belə bir söhbət olmayıb”
18:13
Futbol

Qurban Qurbanov: “Tahir Gözəllə aramızda belə bir söhbət olmayıb”

Baş məşqçi J.Montielin sərt reaksiiyalarına aydınlıq gətirdi
Qurban Qurbanov Nəriman Axundzadənin transferi barədə DANIŞDI: “Oraya ancaq pul üçün getmək olar”
17:28
Futbol

Qurban Qurbanov Nəriman Axundzadənin transferi barədə DANIŞDI: “Oraya ancaq pul üçün getmək olar”

O bildirib ki, çalışırıq onları motivasiya edək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Qurban Qurbanov Şamaxıda stadionda qar təmizlədi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
14:05
Futbol

Qurban Qurbanov Şamaxıda stadionda qar təmizlədi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma saat 14:30-da başlamalıdır
Nəriman Axundzadə ABŞ klubuna transfer edilir - “Qarabağ”dan RƏSMİ AÇIQLAMA + FOTO/VİDEO
11:42
Futbol

Nəriman Axundzadə ABŞ klubuna transfer edilir - “Qarabağ”dan RƏSMİ AÇIQLAMA + FOTO/VİDEO

21 yaşlı hücumçu ilə danışıqlar yekunlaşıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb