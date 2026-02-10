10 Fevral 2026
AZ

“Qəbələ”nin məşqçisi: “Neftçi” ilə oyunda məğlubiyyətə layiq deyildik”

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
10 Fevral 2026 21:57
97
“Qəbələ”nin məşqçisi: “Neftçi” ilə oyunda məğlubiyyətə layiq deyildik”

“Qəbələ” “Neftçi” ilə oyunda məğlubiyyətə layiq olmayıb”.

İdman.Bi xəbər verir ki, bunu “Qəbələ”nin məşqçisi George Çixradze Azərbaycan Premyer Liqasının 19-cu turunda “Neftçi”yə qarşı keçirilən oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

Mütəxəssis məğlub olduqları matç barədə danışıb.

“Maraqlı və dinamik qarşılaşma alındı. Bilirdik ki, “Neftçi” oyunun əvvəlində yüksək temp nümayiş etdirəcək. İlk 15 dəqiqədə bu sürətə tam uyğunlaşa bilmədik. Rəqibin aqressiv startı nəticəsində qapımızda qol gördük. Bununla belə, buraxılan qoldan sonra oyun keyfiyyətimizi yüksəltdik və meydanda daha yaxşı çıxış etdik.

İkinci hissədə hesabı dəyişmək üçün bir neçə real qol imkanı yaratdıq. Həmin epizodları dəyərləndirə bilməməyimiz təəssüf doğurur. Lakin futbol belə məqamlarla zəngindir. Ümumilikdə isə hesab edirəm ki, bu oyunda məğlubiyyətə layiq deyildik”, - Çixradze bildirib.

“Neftçi” – “Qəbələ” oyunu Bakı klubunun 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Yuri Vernidub: “Rəqibin “Qarabağ”, “Sumqayıt” və ya “Kəpəz” olmasının fərqi yoxdur”
22:59
Azərbaycan çempionatı

Yuri Vernidub: “Rəqibin “Qarabağ”, “Sumqayıt” və ya “Kəpəz” olmasının fərqi yoxdur”

Mütəxəssis “Neftçi” və “Qarabağ” arasındakı oyunun təxirə salınması məsələsinə münasibət bildirib
MLS klubu Nəriman Axundzadənin transferini açıqlayıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22:28
Futbol

MLS klubu Nəriman Axundzadənin transferini açıqlayıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

futbolçu ilə 2029-cu ilin iyun ayına qədər müqavilə imzalanıb
Kenan Piriç: “Son 3 oyunda qol buraxmırıq və bu, çox yaxşı göstəricidir”
22:12
Azərbaycan çempionatı

Kenan Piriç: “Son 3 oyunda qol buraxmırıq və bu, çox yaxşı göstəricidir”

Piriçin sözlərinə görə, “Neftçi”nin son 3 oyunda qapısını toxunulmaz saxlamasında bütün komandanın payı var
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” minimal hesabla “Qəbələ”yə qalib gəlib
20:58
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” minimal hesabla “Qəbələ”yə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma “Palms Sports Arena” keçirilib
Ayxan Abbasov: “Qarabağ”a qarşı aqressivlik olmadan oynamaq qeyri-mümkündür”
19:44
Azərbaycan çempionatı

Ayxan Abbasov: “Qarabağ”a qarşı aqressivlik olmadan oynamaq qeyri-mümkündür”

Abbasovun fikrincə, klubun ən böyük problemlərindən biri oyunun sonlarında qol buraxmaqdır
Qurban Qurbanov: “Tahir Gözəllə aramızda belə bir söhbət olmayıb”
18:13
Futbol

Qurban Qurbanov: “Tahir Gözəllə aramızda belə bir söhbət olmayıb”

Baş məşqçi J.Montielin sərt reaksiiyalarına aydınlıq gətirdi

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb