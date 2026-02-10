10 Fevral 2026
Yuri Vernidub: “Rəqibin “Qarabağ”, “Sumqayıt” və ya “Kəpəz” olmasının fərqi yoxdur”

Azərbaycan çempionatı
10 Fevral 2026 22:59
“Neftçi”nin “Qarabağ”la matçı təxirə salınacaqsa, oynanılmayacaq, əks halda isə qarşılaşma keçiriləcək”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu fikirləri “Neftçi”nin baş məşqçisi Yuri Vernidub Azərbaycan Premyer Liqasının 19-cu turunda “Qəbələ”yə qarşı keçirilən oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

Mütəxəssis son günlər mətbuatda müzakirə olunan “Neftçi” və “Qarabağ” arasındakı oyunun təxirə salınması məsələsinə münasibət bildirib.

“Əgər mənə bildirilsə ki, oyun təxirə salınır, oynamayacağıq. Yox, təxirə salınmasa, təbii ki, çıxıb öz oyunumuzu oynayacağıq. Azərbaycan Premyer Liqasında 12 komanda mübarizə aparır. Biz onlardan biriyik, qalan 11 komanda isə bizim üçün rəqib sayılır. Mənim üçün hər qarşılaşma eyni dərəcədə önəmlidir. Rəqibin “Qarabağ”, “Sumqayıt” və ya “Kəpəz” olmasının fərqi yoxdur. Əsas məqsədim hər oyunda qələbə qazanmaqdır və qarşıma qoyulan tapşırıq da məhz bundan ibarətdir”, - Vernidub vurğulayıb.

Y.Vernidub “Qəbələ” ilə matçın ilk hissəsində yaxşı oyun nümayiş etdirdiklərini bildirib.

“Hesabı açdıq və ikinci qolu vurmaq üçün də imkanlarımız var idi. “Qəbələ”nin isə demək olar ki, qol epizodları olmadı. İkinci hissədə baş verənlər daha çox psixoloji amillərlə bağlı idi. Komanda bu stadionda uzun müddətdir qələbə qazana bilmirdi. Hesabda öndə olduğumuza görə, ehtimal ki, oyunçular daha çox müdafiəyə çəkilməyə üstünlük verdilər. Bu isə bizim oynamaq istədiyimiz futbol deyil.

Biz meydanda daha keyfiyyətli oyun gözləyirdik. Qarşılaşmadan əvvəl futbolçulara bildirmişdim ki, bu gün qələbə bizim üçün vacibdir ki, yolumuza davam edə bilək. Onlar da bu tapşırığın öhdəsindən gəldilər və buna görə komandaya təşəkkür edirəm. Oyunlar unudula bilər, lakin nəticə hər zaman yadda qalır”, - baş məşqçi əlavə edib.

“Neftçi” – “Qəbələ” matçı Bakı klubunun 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

İdman.Biz
