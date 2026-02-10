“Əl-Nəsr” Ronalduya klubdakı vəziyyəti yaxşılaşdıracağına söz verib

“Əl-Nəsr”in hücumçusu Kriştianu Ronaldu klub rəhbərliyindən Ər-Riyad klubunda sabitliyin bərpasına yönəlmiş tədbirlərin bir hissəsi olaraq keçmiş idarəetmə səhvlərinin düzəldiləcəyinə dair zəmanət alıb,
İdman.Biz bu barədə “Arriyadiyah”a istinadən xəbər verir.
Mənbənin məlumatına görə, “Əl-Nəsr” yaxın günlərdə işçiləri ilə ödənilməmiş əmək haqqını ödəyəcək. Klubun direktorlar şurasının sədri Abdullah Əl-Məcidin istefası da daxil olmaqla, inzibati strukturda böyük dəyişikliklər gözlənilir. Bundan əlavə, “Əl-Nəsr” dekabr ayında vəzifələrindən azad edilən direktorlar Xose Semedu və Simao Koutinyonu yenidən vəzifələrinə qaytaracaq.
Əvvəlki media xəbərlərində Ronaldunun Suveren Sərvət Fondunun (SIF) bir neçə Səudiyyə Ərəbistanı klubu ilə bağlı siyasətinə etiraz olaraq “Əl-Nəsr”in son oyunlarında oynamadığı bildirilirdi.