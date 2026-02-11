11 Fevral 2026
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Dünya futbolu
11 Fevral 2026 03:05
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib

Kosta Rikada “Real Madrid” və "Barselona"nın əfsanələri arasında qarşılaşma baş tutub.

İdman.Biz xəbər verir ki, komandalarda Ronaldinyo, İker Kasilyas, Karles Puyol və başqaları kimi keçmiş illərin ulduzları çıxış ediblər. “Real Madrid” futbolçuları 2:0 hesablı qələbəni bayram ediblər.

24-cü dəqiqədə yarımmüdafiəçi Antonio Nunyes “Real”ı hesabda önə keçirib. 27-ci dəqiqədə yarımmüdafiəçi Quti “Los Blancos”un fərqini artırıb.

“Real Madrid”in heyəti: Kasilyas, Pepe, Fernando Sanz, Raul Bravo, İvan Kampo, Makelele, Quti, De la Red, Nunyes, Konqo, Balboa.

“Barselona”nın heyəti: Bayya, Montoya, Puyol, Valyente, Navarro, Mendyeta, Krosas, Koku, Jüli, Rivaldo, Ronaldinyo.

