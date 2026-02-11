“Bavariya"nın idman direktoru: “Keynlə müqavilənin uzadılmasını fəal şəkildə müzakirə edirik”

“Bavariya”nın idman direktoru Maks Eberl klubun hücumçu Harri Keynin müqaviləsini uzatmaq səyləri barədə şərh verib.
İdman.Biz bildirir ki, ingilis futbolçunun Münhen komandası ilə hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir.
“Biz əlaqə saxlayırıq, amma bu, danışıqların başladığı anlamına gəlmir. Biz bunu Harri ilə fəal şəkildə müzakirə edirik və sonra növbəti addımlara keçəcəyik. Başqa klubların Keynə mümkün maraq göstərməsi ilə bağlı heç bir şayiəyə şərh verə bilmərəm. Sadəcə deyə bilərəm ki, Harri ilə onun uğuru və ortaq uğurumuz barədə əlaqə saxlayırıq”, - deyə ESPN Eberldən sitat gətirib.
Bu mövsüm Keyn “Bavariya”nın heyətində bütün yarışlarda 35 oyunda 38 qol vurub. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun təxmini dəyəri 65 milyon avrodur.