Ter Ştegen zədələnəndən sonra “Jirona” yeni qapıçı transfer edib

İspaniyanın “Jirona” klubu qapıçı Ruben Blankonu azad agent kimi transfer edib.
İdman.Biz bu barədə klubun mətbuat xidmətinə istinadən məlumat verir.
30 yaşlı qapıçı 30 iyun 2026-cı ilə qədər müqavilə imzalayıb. Bundan əvvəl “Barselona”dan icarəyə götürülmüş qapıçı Mark-Andre ter Ştegen zədə səbəbindən sıradan çıxmışdı.
“Onun yüksək səviyyəli yarışlardakı təcrübəsi, liderlik keyfiyyətləri və taktiki yetkinliyi onu mövsümün bu vacib mərhələsində etibarlı bir əlavə edir”, - “Jirona”nın mətbuat xidməti komandanın rəsmi saytında bildirib.
30 yaşlı qapıçı əvvəllər “Selta Viqo” və “Marsel”də oynayıb. O, bu ilin yanvar ayında Fransa klubundan ayrılıb.